Atalanta, Gasperini in allarme: brutte notizie per i tifosi

Arrivano brutte notizie per l’Atalanta in vista del prossimo futuro. Gasperini potrebbe fare i contri con un addio importante.

L’Atalanta continua stabilmente a stazionare nelle posizioni di vertice. Anche se una nuova qualificazione in Champions League appare a questo punto della stagione parecchio difficile, i nerazzurri possono comunque considerare quest’annata positiva. Merito di un gruppo storico che annualmente viene puntellato nel modo giusto.

Ma proprio questo gruppo storico potrebbe presto perdere un pezzo decisamente importante. E non per la solita necessità di vendere i calciatori con la miglior resa economica, come accaduto recentemente con Gosens all’Inter, ma semplicemente perché, di fronte al rischio di perderlo a zero, l’Atalanta potrebbe provare a venderlo e ricavare qualcosa di soldi quest’estate.

Luis Muriel infatti ha il contratto che lo lega all’Atalanta in scadenza nel 2023. Quindi in teoria un’altra stagione con i bergamaschi sarebbe garantita. Ma, al termine della prossima stagione, come riporta il collega Nicolò Schira, Muriel potrebbe non rinnovare il contratto. Le trattative infatti sono in stand-by e l’ipotesi di un mancato rinnovo non è così remota. Gasperini però potrebbe iniziare già la prossima stagione senza Muriel.

Atalanta, che fare con Muriel? Venderlo a giugno per incassare qualcosa?

Secondo Schira di fronte all’ipotesi di perdere il calciatore a zero, la dirigenza dell‘Atalanta potrebbe prendere una decisione importante e consentire la partenza del giocatore già a giugno. Naturalmente a fronte di un’offerta economica ritenuta congrua.

Già in questa stagione Muriel è apparso leggermente in calo, non riuscendo a mantenere le medie degli scorsi anni e venendo spesso e volentieri utilizzato dalla panchina. Il colombiano in ogni caso ha comunque timbrato il cartellino con 4 gol in stagione, ma le difficoltà del rinnovo e l’innesto di giocatori che potrebbero essere più funzionali ad oggi per Gasperini potrebbero davvero far considerare alle parti di concludere a giugno il loro rapporto.