“Si dimezza lo stipendio”: Inter, il top player è disposto a tutto

Per l’Inter è già tempo di calciomercato: i nerazzurri incassano un forte segnale da un top player disposto a dimezzarsi lo stipendio

Giorni molto importanti per il Chelsea che domani alle 16 affronta il Brentford e poi mercoledì riceverà il Real Madrid per l’andata dei quarti di finale di Champions League. I ‘blues’ di Thomas Tuchel cercano la riconferma dopo il successo europeo dello scorso anno ma fino a questo momento hanno attinto poco dal rinforzo più pagato durante la scorsa estate. Romelu Lukaku, infatti, è rimasto in secondo piano e il futuro del belga al Chelsea appare ormai segnato.

L’avventura a Londra non sta procedendo secondo le sue aspettative. Quando l’attaccante ha scelto di tornare in Premier League credeva di poter essere decisivo quanto lo è stato nell’Inter ma finora non è stato così e salvo un addio di Tuchel il suo futuro nella formazione londinese sembra ormai segnato. Secondo ‘TuttoSport’, proprio per questo motivo, si fa avanti un’iniziativa portata avanti con grande forza dal calciatore.

Inter, Lukaku è pronto a dimezzarsi lo stipendio pur di tornare ma può non bastare

Il quotidiano torinese è tornato a parlare della voglia di Inter di Romelu Lukaku. L’attaccante belga ha lasciato da grande protagonista la formazione nerazzurra, incidendo in maniera profonda sullo scudetto della scorsa stagione.

In estate, poi, si è lasciato convincere dalle sirene del Chelsea ma fino a questo momento l’avventura si è rivelata fallimentare: 12 reti fra tutte le competizioni. Numeri decisamente inferiori rispetto a quelli espressi in Italia durante il suo percorso interista.

Ecco allora che l’attaccante sarebbe pronto anche a dimezzarsi l’attuale ingaggio da 12.5 milioni di euro netti a stagione per tornare a Milano. Un atto d’amore molto forte. Nonostante ciò, l’idea di Lukaku rimane difficile perché i nerazzurri potrebbero rilevarlo soltanto in prestito dopo i 113 milioni spesi dal Chelsea per acquistarlo meno di un anno fa. Il passaggio a titolo temporaneo all’Inter di Marotta però non sarebbe la risoluzione del problema poiché l’attaccante si ritroverebbe nella stessa condizione poi nel 2023. Al di là della volontà dell’attaccante rimane abbastanza difficile ipotizzare il ritorno di Lukaku all’Inter ma le vie del calciomercato sono infinite.