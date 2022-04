Roma, Mourinho in corsa per l’affare estivo: duello con le big di Serie A

La Roma di Josè Mourinho entra in corsa per l’affare estivo. C’è da battere, però, la concorrenza delle top del campionato di Serie A.

I top club di Serie A sono al lavoro per la prossima stagione. Oltre al rush finale di campionato, infatti, le società italiane buttano un occhio anche sul calciomercato estivo. I dirigenti dei club si affacciano sulla prossima finestra di mercato alla ricerca di occasioni. L’obiettivo è accaparrarsi i migliori talenti del panorama e battere la concorrenza estera.

Anche la Roma di Josè Mourinho batte questa strada. Sul taccuino di Tiago Pinto la lista di nomi è lunga e corposa. Dopo aver chiuso per Mile Svilar del Benfica, il direttore sportivo ha messo gli occhi su un calciatore super corteggiato. All’uomo mercato giallorosso piace Frattesi del Sassuolo.

Calciomercato Roma, Frattesi nel mirino di Mourinho

Sul cartellino del calciatore, già da gennaio, hanno puntato i riflettori i top club del campionato italiano di Serie A. Secondo quanto riferito dall’edizione odierna di ‘La Repubblica’, anche il club capitolino avrebbe messo nel mirino Davide Frattesi. Già nei giorni scorsi le due società avrebbero avviato i contatti, con la Roma intenta a capire la fattibilità dell’affare che resta, in ogni caso, piuttosto complesso.

I neroverdi, infatti, chiedono 30 milioni di euro ed al momento la Roma non è in pole position per il calciatore. L’Inter ha già da tempo avviato i contatti con gli emiliani. Il sogno di Beppe Marotta e Piero Ausilio resta chiudere il doppio affare che comprende anche Gianluca Scamacca. Milan e Juventus per ora restano a guardare, pronte ad approfittare di eventuali passi falsi.