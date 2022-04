Juventus-Inter, lo scenario che Inzaghi deve evitare a tutti i costi

La sfida con la Juve può fare da spartiacque per l’Inter ma soprattutto per Simone Inzaghi: il tecnico ha un motivo in più per battere Allegri

Fari puntati sul derby d’Italia. Dopo la cocente delusione per la mancata qualificazione della Nazionale di Roberto Mancini al prossimo Mondiale, il campionato di Serie A torna con un piatto privilegiato del suo menu. La sfida tra Juventus e Inter può consentire ai tifosi delle due squadre di accelerare il processo di assimilazione della defezione degli Azzurri in Qatar oppure acuire la sensazione d’amarezza.

Il match vale tanto per entrambe le squadre. Se da un lato la Juventus ha l’occasione per entrare definitivamente in corsa per lo Scudetto, dall’altro, l’Inter ha la possibilità di chiudere un periodo poco brillante per proiettarsi con grande fiducia sul rush finale della corsa. Simone Inzaghi, infatti, ha bisogno di trovare risposte.

Inter, dai propositi di rinnovo all’addio anticipato: la sfida con la Juventus vale tanto per Inzaghi

Il passaggio di Simone Inzaghi all’Inter è passato per diversi momenti. Il tecnico piacentino all’inizio della stagione ha impiegato un po’ per trovare la velocità di crociera, poi raggiunta sul finire dell’anno solare quando ha inanellato una serie di vittoria che lo hanno portato a credere di poter proseguire il solco tracciato in precedenza da Antonio Conte.

Il punto di inflessione è poi giunto nella partita con il Milan. E da quel momento l’Inter è sembrata perdere nuovamente le sue certezze. Ora si prospetta un altro bivio fondamentale per Simone Inzaghi. Il match con la Juventus, secondo ‘Il Giornale’, può dare forza alle voci d’addio degli ultimi giorni, aumentando le perplessità sul futuro dell’allenatore. Se fino a poco tempo fa si parlava di rinnovo, ora un passo falso con i bianconeri potrebbe darebbe adito al divorzio a fine stagione, con un anno d’anticipo rispetto alla fine del contratto. Il prolungamento infatti è messo ora in dubbio e una sconfitta può alimentare le voci di una separazione, con Marotta che in questo caso si ritroverebbe ad avere un allenatore sul groppone dovendone poi trovare un altro. Uno scenario che il tecnico piacentino può evitare battendo Allegri e rimanendo in corsa per il primato.