Juventus, Allegri ritrova il sorriso: che sorpresa per i bianconeri

La Juventus ha vissuto una stagione difficile, soprattutto per gli infortuni. Per le prossime settimane è in arrivo una buona notizia.

Negli ultimi mesi la Juventus e Massimiliano Allegri hanno trovato finalmente la quadra. L’avvio di stagione del club bianconero è stato molto difficile e la squadra ha risentito molto dell’addio di Cristiano Ronaldo. L’infermeria sempre piena ed un gioco che stentava a decollare hanno ulteriormente aumentato le difficoltà.

La società bianconera ha avuto tanti problemi soprattutto in difesa ed a centrocampo e il tecnico toscano raramente ha avuto la rosa al completo. Nel corso della stagione sono arrivate tegole pesanti come i gravi infortuni occorsi a Federico Chiesa e al centrocampista americano Weston McKennie.

Proprio da quest’ultimo arrivano notizie che potrebbero far sorridere e non poco il tecnico bianconero. Per il calciatore si è parlato di stagione finita ed in pochi auspicavano un suo recupero. Le dichiarazioni di Weston sono però diverse e fanno sicuramente sorridere Allegri ed i suoi tifosi.

Juventus, McKennie ottimista sul ritorno in campo

Domenica sera la Juve sfiderà l’Inter in un match che potrebbe riaprire la corsa scudetto ed il tecnico bianconero spera di avere una rosa ‘più lunga’. McKennie ha parlato ai microfoni di CBS Sports Golazo ed è apparso ottimista sul proprio ritorno in campo:

“Per me l’ipotesi migliore sarebbe tornare in campo entro la fine del mese di Aprile”. Parole che infondono ottimismo in Allegri e nei tifosi bianconeri che sperano di avere un’arma in più per questo finale di stagione ricco di impegni.