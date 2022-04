Mondiali, ecco i gironi: sorteggio pessimo per la Spagna

Sorteggio amaro per l’Italia che resta a casa a guardare i gironi per i Mondiali del 2022: ecco tutti i gruppi in vista di Qatar.

Venerdì amarissimo per l’Italia di Roberto Mancini, che ha assistito da casa al sorteggio per il prossimo Mondiale di Qatar 2022. Un sorteggio ostico per molte delle big del calcio internazionale, ma che ha portato grande amarezza tra le fila degli azzurri, considerando che i campioni di Europa sono rimasti fuori dalla competizione.

Così, nella splendida cornice di Doha, i principali organi della FIFA hanno dato vita al sorteggio. Diversi gli accoppiamenti che hanno suscitato interesse e curiosità in vista del prossimo novembre.

Alcuni, addirittura, assomigliano a dei veri e propri ottavi/quarti di finale anticipati. Soprattutto per la Spagna di Luis Enrique, le urne sono state tutt’altro che benevoli. E già dal girone, il cammino della ‘Roja’ potrebbe rivelarsi estremamente complicato.

Mondiali Qatar 2022, tutti i gironi: girone da incubo per la Spagna

Di seguito, ecco tutti i giorni del prossimo Mondiale di Qatar 2022. Otto gruppi che raccolgono le 32 participanti che si sfideranno nel corso del prossimo novembre. Il Portogallo (vincente del playoff ‘italiano’) è stato sorteggiato nel gruppo con Ghana, Uruguay e Corea del Sud. Terribile, invece, il girone della Spagna, che ha pescato la Germania già dalla fase a gruppi.

Gruppo A: Qatar, Ecuador, Senegal, Olanda.

Gruppo B: Inghilterra, Iran, USA, Scozia/Ucraina/Galles.

Gruppo C: Argentina, Arabia Saudita, Messico, Polonia.

Gruppo D: Francia, Australia/Emirati Arabi/Perù, Danimarca, Tunisia.

Gruppo E: Spagna, Costa Rica/Nuova Zelanda, Germania, Giappone.

Gruppo F: Belgio, Canada, Marocco, Croazia.

Gruppo G: Brasile, Serbia, Svizzera, Camerun.

Gruppo H: Portogallo, Ghana, Uruguay, Corea del Sud.