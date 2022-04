Tutto pronto per il fischio di inizio Lazio-Sassuolo, gara del trentunesimo turno di Serie A 2021/2022. Si parte alle ore 18.00 all’Olimpico.

Manca sempre meno al fischio di inizio di Lazio-Sassuolo, secondo match del sabato della trentunesima giornata di Serie A 2021/2022. Alle ore 18.00, allo stadio Olimpico di Roma, la formazione biancoceleste di Maurizio Sarri ospita i neroverdi di Alessio Dionisi.

Il campionato riparte e mette subito in palio punti importantissimi in ottica classifica generale. La formazione di Maurizio Sarri cerca i tre punti per restare ancorata alla zona Europa. Dopo la sconfitta nel derby contro la Roma di Josè Mourinho, il duello a distanza per un piazzamento europeo è iniziato. Discorso diverso per gli emiliani che navigano in acque tranquille a metà classifica. A dare il via al match sarà il signor Rapuano di Rimini.

Lazio-Sassuolo, le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3) – Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri. A disposizione: Reina, Adamonis, Kamenovic, Hysaj, Floriani Mussolini, Akpa Akpro, Basic, Cataldi, Raul Moro, Cabral, Romero.

SASSUOLO (4-2-3-1) – Consigli; Muldur, Chiriches, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Henrique, Frattesi; Traore, Raspadori, Defrel; Scamacca. All. Dionisi. A disposizione: Vitale, Pegolo, Ayahn, Rogerio, Peluso, Toljan, Magnanelli, Tressoldi, Harroui, Oddei, Ciervo, Samele.