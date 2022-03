Serie A, la Flop 11 della giornata 30: crolla la Lazio, trema Mancini per l’Italia

La trentesima giornata di Serie A sembra portare alla fuga di Milan e Napoli. Mourinho domina il derby, bene anche le squadre liguri.

La trentesima giornata di Serie A ha dato nuovi importanti risultati sia nel versante della zona scudetto (ed europea) sia per quel che riguarda la lotta per non retrocedere. Vincono quasi tutte tra le prime tranne l’Inter di Simone Inzaghi, ormai in quella che può essere definita come una vera crisi. Bella e importante vittoria della Roma nel derby capitolino con Mourinho che stravince la sfida con il collega Sarri. Importanti vittorie nella zona salvezza per le liguri Genoa e Sampdoria.

Analizziamo i peggiori giocatori di questa giornata di campionato e non possiamo non partire da Maenpaa: il portiere del Venezia, questa giornata sostituto di Romero, la combina grossa ed i suoi errori regalano gol decisivi a Caputo ed alla Sampdoria e rovinano il Venezia.

In difesa disastro Lazio: ancora una volta prestazione negativa di Elseid Hysaj, tra i peggiori nel derby. Sarri lo sostituisce (forse un po’ in ritardo) con Lazzari mentre al centro tradisce Acerbi, perno della difesa biancoceleste in questi anni. Completano il reparto Ceccaroni ed Amian, tra i peggiori nelle sconfitte di Venezia e Spezia.

Serie A, tanti ‘azzurri’ tra i peggiori

Il derby perso evidenzia ancora una volta le carenze di Luis Alberto. Tanti errori dello spagnolo che ‘viene a mancare’ nel match più sentito della stagione. La Flop 11 odierna presenta senza dubbio brutte notizie per Roberto Mancini: in vista dei Playoff Mondiali, in programma tra pochi giorni, sono tanti gli azzurri apparsi stanchi ed in difficoltà.

Uno dei più in crisi è Nicolò Barella, il centrocampista dell’Inter è una sbiadita copia del calciatore ammirato la scorsa stagione, tanti errori e una velocità spesso usata male. Completa la mediana il centrocampista dell’Empoli Zurkorwski, in una delle prime prestazioni insufficienti della stagione. Il polacco causa il rigore del Verona (poi non siglato da Simeone) e non è quasi mai pericoloso nella fase di spinta.

Dall’attacco arrivano le peggiori notizie per il ct della Nazionale Roberto Mancini: Joao Pedro, Andrea Belotti e Ciro Immobile. Questi tre rappresenteranno i perni del reparto offensivo in Nazionale e sono tutti reduci da una giornata storta. Stanchezza, imprecisione e poca lucidità sono le caratteristiche dei tre questa settimana. Joao Pedro non segna da mesi e ormai manca anche la prestazione, Belotti è invece tornato da un infortunio ma il Gallo stenta a decollare ed infine Immobile vince sul filo del rasoio il duello con il Cholito Simeone per la Flop 11. L’attaccante campano è invisibile nel derby, delude e non trova assolutamente il guizzo scomparendo nella ripresa con i compagni di squadra. Indicazioni tutt’altro che positive per Mancini in vista della Macedonia. Ecco la Flop 11 di SerieAnews: