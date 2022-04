“Sono triste per lui”: Donnarumma, ammissione a sorpresa da Parigi

Il portiere del Psg Gianluigi Donnarumma non sta vivendo un momento facile e si continua a parlare delle sue recenti difficoltà.

Il giovane estremo difensore dell’Italia e del Psg Gianluigi Donnarumma ha vissuto nell’ultimo mese uno dei periodi più bui della sua vita calcistica. Il calciatore di origini campane è stato tra i protagonisti in negativo dell’eliminazione del Psg contro il Real Madrid ed ha vissuto (con qualche colpa) l’eliminazione dell’Italia dai Mondiali.

Tante critiche negli ultimi mesi per il calciatore. In concomitanza i tifosi del Milan (sua ex squadra) hanno continuato le critiche e i paragoni con il suo sostituto, il francese Mike Maignan. Un momento difficile con Donnarumma in evidente difficoltà.

In conferenza stampa il tecnico del Psg Mauricio Pochettino ha parlato alla vigilia del match di campionato. Tanti i temi trattati e tra questi il tecnico argentino ha commentato le prestazioni ed i risultati dei suoi giocatori impegnati con le rispettive Nazionali.

Psg, Pochettino ed il rammarico per Donnarumma

Il tecnico ha parlato della situazione ed ha in particolare commentato la situazione di Gianluigi Donnarumma e Marco Verratti, eliminati dal Mondiale nei Playoff contro la Macedonia del Nord. Il tecnico ha continuato: “Sono triste per Donnarumma e Verratti, ma credo che alla fine gli abbia fatto bene cambiare ambiente”.

Pochettino ha poi ricordato i momenti difficili della squadra dopo l’eliminazione dalla Champions: “La settimana dopo Madrid e prima di Monaco è stata la peggiore che io ho vissuto qui a Parigi”. In campionato il Psg è nettamente primo in classifica ed ha ‘le chiavi del campionato in mano’: la squadra della Capitale guida la classifica con dodici punti di vantaggio (ed una gara in meno) rispetto al Rennes.