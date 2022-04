Milan, per i rossoneri una svolta decisiva: “Prima volta dal 2020…”

Per il Milan di Stefano Pioli ecco una svolta decisiva, in vista dell’ultima parte della stagione arriva una notizia importante.

Il Milan si prepara per una sfida che deciderà il prosieguo della stagione. Bisogna restare con i nervi saldi, e tenersi stretto quel primo posto che oggi tiene i rossoneri con tre punti di vantaggio sul Napoli e ben sei sull’Inter (con i nerazzurri che hanno una partita in meno). Pioli avrà bisogno di tutte le forze necessarie per tenere a distanza le avversarie, anche se da qui alla fine della stagione le insidie si nasconderanno dietro l’angolo.

Certo, dopo le nazionali i giocatori spesso si ritrovano a fare i conti con affaticamenti muscolari e qualche problema. Su questo Pioli dovrà lavorare in vista del match contro il Bologna in programma lunedì sera nel monday night. Per i rossoneri, però, sta arrivando un’ottima notizia che potrebbe rappresentare una svolta decisiva in vista del rush finale della stagione.

Milan, San Siro torna pieno: è la prima volta in Pandemia

Le restrizioni causate dalla Pandemia hanno condizionato gli ultimi anni, ed anche il calcio ha risentito di questo aspetto. Il rapporto con i tifosi, in particolare, è stato segnato in maniera netta dalle misure restrittive, con gli stadi costretti ad ospitare il pubblico con una capienza ridotta. Col finire dello stato di emergenza, le cose sono nuovamente cambiate ed il Milan potrebbe subito sperimentare questo particolare aspetto.

Secondo quanto riportato da ‘Il Corriere della Sera’, infatti, San Siro si prepara ad ospitare la sfida col Bologna facendo registrare il tutto esaurito. E’ la prima volta per lo stadio Meazza da quando è cominciata la Pandemia. Un momento importante, che sancisce un avvicinamento sostanziale alla normalità ed una svolta in vista dell’ultima parte del campionato.