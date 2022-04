Agnelli incredulo: Juventus, il gesto fuori allo Stadium spiazza tutti

C’è incredulità nel mondo Juventus e in Andrea Agnelli per ciò che è successo all’esterno dell’Allianz Stadium

Nei giorni scorsi si è parlato molto della Juventus e di Andrea Agnelli. Un esempio lo sono state le parole del patron del PSG, Nasser Al-Khelaifi, sulla Superlega e le bordate a Florentino Perez e a Joan Laporta, oltre che allo stesso Agnelli. Il progetto, comunque, sta continuando e sono previste alcune modifiche per non renderlo a numero chiuso, ma facendo prevalere il merito sportivo. E poi le parole di John Elkann.

Il presidente della Exor, in una lettera agli azionisti, ha parlato della situazione sportiva e ‘politica’ della Juventus. I risultati negli ultimi anni sono stati meno che esaltanti: vincere è l’unica cosa che conta per i bianconeri, che con Cristiano Ronaldo negli anni scorsi hanno raccolto meno di quanto sperato. L’obiettivo, appunto, è quello di ritornare ai vertici. Ecco spiegato il cambio di giocatori, di allenatori e di dirigenti.

Juventus, sorpresa allo Stadium: striscione contro Agnelli

Elkann ha ribadito la fiducia nei confronti di Agnelli per la presidenza della Juventus, soprattutto per le sue idee di riforme nel mondo del calcio. Ma all’Allianz Stadium, precisamente all’esterno, è comparso uno striscione da parte dei tifosi bianconeri: “Lapo presidente”. Secco, senza storie: una frangia della tifoseria vuole Lapo Elkann come prossimo presidente della Juve.

Forse mai Agnelli aveva ricevuto uno smacco del genere. A maggior ragione dopo una miriade di successi in Italia. Le difficoltà degli ultimi due anni -in Serie A- e degli ultimi quattro -in Europa- sono ancora negli occhi dei tifosi della Juventus. Che a questo punto vorrebbero vedere il fratello di John Elkann alla guida dei bianconeri.