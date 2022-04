Colpo di scena Juventus: Allegri spiazzato, può succedere a fine stagione

Colpo di scena alla Juventus, a poche ore dalla sfida con l’Inter. Comunicata la notizia che ha spiazzato il tecnico Allegri.

Ultimi dubbi di formazione da sciogliere per Massimiliano Allegri, a poche ore del big match che vedrà la Juventus affrontare l’Inter. Le sue squadre, al momento, sono separate da appena un punto ed il tecnico proverà ad effettuare il sorpasso subito, così da continuare la scalata in classifica. In campo andrà quindi la formazione migliore: Dusan Vlahovic è già certo del posto ed ad affiancarlo sarà uno tra Paulo Dybala e Alvaro Morata, con quest’ultimo leggermente avanti rispetto all’argentino.

A centrocampo, invece, la situazione sembra essere già definita anche perché nel reparto l’allenatore può contare su un ristretto numero di elementi. Denis Zakaria ha recuperato dal problema fisico che lo ha tenuto ai box nelle ultime settimane e, salvo sorprese, dovrebbe fare coppia con Manuel Locatelli (Arthur verso la panchina). Sulla fascia destra agirà Juan Cuadrado mentre sul versante opposto ci sarà Adrien Rabiot. Questi gli uomini a disposizione di Allegri, il quale tra la fine di aprile e l’inizio di maggio potrebbe recuperare Weston McKennie.

Il texano, come noto, è fermo dal 22 febbraio per colpa della frattura al secondo e terzo metatarso del piede sinistro rimediata nel corso della sfida di Champions League contro il Villarreal. La sua stagione, vista la gravità dell’infortunio patito, sembrava essersi già conclusa: di recente, invece, le sue condizioni sono migliorate rendendo possibile un suo rientro molto prima del previsto.

Juventus, McKennie verso il rientro ma il futuro è un rebus

A confermarlo è stato lui stesso, nel corso di un’intervista concessa a ‘CBS Sports Golazo’: “Quando ho detto di tornare in campo ad aprile, nella mia testa, intendevo che sarei tornato a giocare o almeno ad allenarmi con il resto della squadra”. L’obiettivo è quindi quello di giocare un paio di partite con la Juventus per poi preparare al meglio le sfide di Nations League.

McKennie fin qui ha totalizzato 28 presenze complessive “condite” da 4 reti di cui 3 in campionato e una in Supercoppa Italiana. Numeri che potrebbero non bastagli per restare in bianconero, visto che la Juventus sta valutando l’idea di offrirlo alla Roma come contropartita nell’ambito della trattativa riguardante Nicolò Zaniolo. Scenari futuri, al quale ora lo statunitensi non vuole pensare. Ora conta soltanto rientrare il prima possibile.