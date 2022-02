“Sarà costretto a dover….”: batosta Juventus, brutte in notizie in arrivo

Il pareggio di ieri della Juventus contro il Villarreal ha portato con sè anche alcuni grattacapi per le scelte future di Allegri.

La Juventus ha pareggiato ieri sera 1-1 contro il Villarreal allo Stadio de La Ceramica. A passare in vantaggio è stata la squadra di Allegri con la rete segnata da Vlahovic dopo appena 33 secondi dal fischio d’inizio. I bianconeri hanno disputato un ottimo primo tempo, anche se i padroni di casa hanno colpito un palo con Lo Celso.

La ‘Vecchia Signora’ nella seconda frazione di gara ha arretrato troppo il baricentro ed il Villarreal ha visto premiare la propria pressione con la rete del pareggio siglata verso l’ora di gioco da Parejo. Gli ultimi minuti del match sono stati contraddistinti dagli attacchi degli spagnoli, anche se Rulli ha dovuto compiere una parata molto difficile sul tiro di Vlahovic.

Con questo pareggio ogni discorso qualificazione è stato rimandato al match di ritorno dell’Allianz Stadium del prossimo 16 marzo. La Juventus sarà impegnata adesso nella rincorsa al quarto posto in campionato, ma bisogna registrare due defezioni importanti tra le fila bianconere.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, McKennie dovrà indossare un tutore al piede sinistro per almeno un paio di mesi

Sia Alex Sandro che McKennie, infatti, sono stati costretti ad uscire anzitempo nel match contro il Villarreal a causa di due infortuni. Il brasiliano effettuerà questa mattina alcuni esami, mentre la situazione del centrocampista sembra essere molto più complicata. Come quanto riportato da ‘CBS’, McKennie sarà costretto a dover indossare un tutore al piede sinistro dopo la frattura di secondo e terzo metatarso.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Vlahovic non basta: il nuovo centravanti per Allegri

L’infortunio di McKennie è una brutta notizia sia per Allegri che per i tifosi bianconeri,visto che l’americano, secondo quanto raccolto da ‘Sky Sport’, dovrebbe restare fuori per almeno un paio di mesi. Quella del centocampista è una dura perdita per la Juventus, in un reparto che già presenta molti problemi.