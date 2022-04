Lazio, Sarri spiazza i tifosi: arriva l’annuncio sul futuro

Dopo la vittoria della Lazio sul Sassuolo questo pomeriggio, arrivano le parole dell’allenatore Sarri sul calciomercato

La Lazio ha vinto nell’anticipo delle 18:00 di questo sabato contro il Sassuolo. Un 2-1 in cui sono andati a segno Lazzari nel primo tempo e Milinkovic-Savic nella ripresa. Poi il gol di Traore negli ultimi minuti. Tre punti che permettono alla squadra di Maurizio Sarri di continuare il cammino nella lotta al quinto posto dopo il derby perso. Partita ben giocata dai biancocelesti, anche se non è arrivato il gol di Ciro Immobile.

Ci ha pensato Milinkovic-Savic a prendersi la Lazio sulle spalle e condurla verso la vittoria. Tante sono state le discussioni sul suo futuro, anche perché ha giocato poche volte la Champions League in carriera e ha dimostrato di poter competere coi più grandi. La Lazio dovrà capire cosa vorrà fare da grande. Dipenderà tutto dal prossimo calciomercato, che potrebbe portar via i gioielli di Sarri.

Lazio, Sarri parla del calciomercato

Sarri ai microfoni di DAZN si è soffermato proprio sul mercato: “A fine stagione parlerò con Lotito per capire se ci sono offerte e se sono irrinunciabili. Le voci non mi destabilizzano. Dobbiamo pensare al finale di campionato per non renderlo scadente”. Parole importanti, riferite ai vari Milinkovic-Savic, Luis Alberto. I due giocatori più preziosi della Lazio, che potrebbero lasciare a fine stagione.

Molto, però, dipenderà dalle offerte che arriveranno. Il serbo si sente pronto per il salto di qualità: nel postpartita, proprio ai microfoni di DAZN, ha affermato di voler puntare al quarto posto. Un obiettivo ambizioso per il gran vantaggio che ha accumulato la Juventus, che domani sfiderà l’Inter per inserirsi nella lotta scudetto. Ma chissà se Milinkovic giocherà la Champions con un’altra squadra.