La Lazio dimentica subito il derby: steso il Sassuolo all’Olimpico

Dopo il ko nel derby la Lazio reagisce alla grande e vince all’Olimpico contro il Sassuolo. I biancocelesti tornano in piena lotta europea.

Nell’anticipo del match di Serie A importante vittoria della Lazio sul Sassuolo. La squadra di Sarri reagisce alla sconfitta nel derby ed ottiene tre punti importanti per continuare la corsa al posto in Europa. Nei neroverdi troppo pesanti le assenze di Berardi e Maxime Lopez.

Fin dai primi minuti i padroni di casa hanno un piglio diverso e cercano di essere pericolosi, al quarto d’ora la Lazio passa in vantaggio grazie alla rete di Lazzari, bravo in un incursione. Il Sassuolo è in netta difficoltà e fatica a rendersi pericoloso, l’unica vera occasione arriva dal palo di Frattesi.

Il primo tempo finisce con la squadra laziale in vantaggio e la squadra di Dionisi in difficoltà. Nella ripresa la storia non cambia e sale in cattedra Ciro Immobile. Il giocatore campano, incitato dai tifosi, cerca il gol in tutti i modi, ma sbaglia clamorosamente.

Lazio, legittimato il vantaggio nella ripresa

Nella ripresa dopo pochi minuti c’è il raddoppio con il ritorno al gol di Milinkovic-Savic. Il serbo corona una grande prestazione con il gol e trascina i suoi verso i tre punti. Dionisi prova qualche cambio, ma la formazione emiliana appare in evidente difficoltà.

Gli ultimi minuti sono di gestione, cambi da una parte e dall’altra e la Lazio prova a gestire il match. Nei minuti di recupero la rete di Traore e l’assalto finale non bastano, troppo tardi per il Sassuolo che cade all’Olimpico.

CLASSIFICA

Milan 66, Napoli 63, Inter*, Juventus 59, Lazio 52**, Roma 51, Atalanta 51*, Fiorentina 47*, Sassuolo 43*, Verona 42, Torino 35*, Empoli 33, Bologna 33*, Spezia 32 **, Udinese 28***, Sampdoria 29, Cagliari 25, Genoa 22, Venezia 22, Salernitana***.

*= una gara in meno ; ** = una gara in più ; *** = due gare in meno.