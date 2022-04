Lukaku, ennesima batosta col Chelsea: l’ex Inter lo condanna

Continua il momento difficile per il Chelsea ed il suo bomber Romelu Lukaku. Il belga fatica molto nella sua seconda esperienza ai Blues.

Il passaggio di Romelu Lukaku dall’Inter al Chelsea è stato uno degli affari dell’estate con il club nerazzurro che ha incassato circa 115 milioni di euro. Il colosso belga è tornato in Premier League dopo una stagione da protagonista in Italia dove ha aiutato l’Inter a conquistare il titolo.

La nuova esperienza londinese del giocatore è nettamente al di sotto delle aspettative ed ormai Lukaku sembra essere ‘quasi un peso’ nello scacchiere di Tuchel. Il tecnico tedesco mette ormai costantemente l’ex Inter in panchina e anche oggi nella sfida contro il Brentford Romelu non è partito titolare.

Non solo Lukaku: quella odierna è stata una giornata negativa per tutti i campioni d’Europa che hanno subito una clamorosa sconfitta contro il Brentford, squadra che naviga nelle retrovie della classifica e che ha ottenuto punti fondamentali per la salvezza.

Lukaku, l’ex compagno Eriksen punisce il Chelsea

Clamoroso tonfo per i Blues che nel match di Premier League sono crollati con un netto 4 a 1. A trascinatore il Brentford ci ha pensato ancora una volta Christian Eriksen, autentico mattatore per il piccolo club. Un gol ed una prestazione sontuosa per il danese che ha regalato tre punti fondamentali al suo club.

Lukaku è subentrato nella ripresa sul 3 a 1 per gli ospiti, ma ancora una volta non ha inciso e si è attirato pesanti critiche sui social. Il calciatore non sembra trovarsi a suo agio con il gioco di Tuchel e fatica a leggere i movimenti dei compagni. Nel corso del match ha fatto però il giro dei social un bell’abbraccio tra Romelu Lukaku e Christian Eriksen, due dei protagonisti della vittoria del titolo dell’Inter.