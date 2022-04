“Non ci riescono…”: PSG-Juve, dopo la Superlega un’altra frecciata da Parigi

Altra frecciata da Parigi da parte del PSG per il mondo Juve: non solo la Superlega, ecco cos’è successo

La situazione societaria tra il Paris Saint-Germain e la Juventus è molto tesa, per il rapporto di Al-Khelaifi e Agnelli. Il primo è a favore della UEFA e contro la Superlega, il progetto del presidente della Juve, di Florentino Perez e Laporta. Negli ultimi giorni sono arrivate alcune frecciate da Parigi nei confronti dei tre presidenti che hanno presentato questo progetto, oltre a diversi complimenti -talvolta gratuiti- del patron del PSG nei confronti di Ceferin.

Il PSG, però, non è una delle squadre più amate dal pubblico, per usare un eufemismo. Le spese pazze di questi anni hanno fatto storcere il naso ai tifosi, quelli che non ammettono che il calcio sia andato verso la direzione dei ricchi. Ed è per questo che c’è stato parecchio ‘divertimento’ quando i parigini sono usciti dalla Champions League per mano del Real Madrid. Un’altra partita che si è giocata anche a livello politico oltre che calcistico.

PSG, altra bordata per la Juve

Restando solo su un aspetto calcistico, oggi sono arrivate delle dichiarazioni di Mauricio Pochettino. L’allenatore del PSG ha parlato del fatto che la sua squadra non riesce a vincere in Europa: “Anche la Juventus e il Manchester City non ci riescono. Questo club negli ultimi anni è stato vicino alla semifinale e alla finale. Solo che a volte non si riescono a ottenere le cose che vogliamo”.

Continua poi Pochettino: “Serve un po’ di tempo, me n’era servito anche al Tottenham”. Insomma, parole non banali dell’allenatore argentino, che punta il dito anche su altre squadre che hanno investito tanto in questi anni: Juve e City. Anche se la caratura dei giocatori e soprattutto le spese sono abbastanza differenti.