Gyasi decide lo scontro salvezza: Venezia condannato in pieno recupero

Poche emozioni nell’anticipo tra Spezia e Venezia. I liguri ottengono una preziosa ed inaspettata vittoria nel finale, grazie a Gyasi.

Nell’anticipo della trentunesima giornata di Serie A sfida salvezza tra Spezia e Venezia. Gara che vale punti preziosi con due squadre impegnate per rimanere nella massima serie. Uno scontro che viene deciso all’ultimo secondo con una rete al 94 minuto di Gyasi.

Fin dai primi minuti c’è molta tensione con entrambe le squadre che sentono l’importanza del match, Motta a sorpresa lascia Verde e Manaj inizialmente in panchina mentre Zanetti deve fare a meno dello squalificato Henry. Partono meglio i liguri che si rendono pericolosi in un paio di occasioni con Bastoni e Gyasi.

I veneti hanno l’occasione più importante con il solito Aramu: dai 25 metri il talento dei veneti colpisce la traversa con una punizione magistrale. C’è una reazione del Venezia che inizia a crederci, ma il primo tempo si conclude a reti bianche.

Serie A, tanta tensione tra Spezia e Venezia

Girandola di cambi nella ripresa con la sfida che non riesce a sbloccarsi. Il Venezia cerca il vantaggio con maggiore insistenza e prima Okereke e poi Aramu sfiorano il vantaggio. Lo Spezia sembra accontentarsi del punto anche se Motta lancia Manaj.

Zanetti prova ‘la carta Nani’ ma è Manaj di testa a sfiorare la rete del vantaggio. Il match non si sblocca, ma alla fine avviene l’irreparabile per i veneti: Manaj va alla conclusione e sulla respinta del portiere Gyasi segna da due passi. Tre punti fondamentali per i liguri e una salvezza che diventa molto complicata per i veneti.

CLASSIFICA SERIE A

Milan 66, Napoli 63, Inter*, Juventus 59, Roma 51, Atalanta 51*, Lazio 49, Fiorentina 47*, Sassuolo 43, Verona 42, Torino 35*, Empoli 33, Bologna 33*, Spezia 32 **, Udinese 28***, Sampdoria 29, Cagliari 25, Genoa 22, Venezia 22, Salernitana***.

*= una gara in meno ; ** = una gara in più ; *** = due gare in meno.