Serie A-DAZN, ancora problemi? Il messaggio spiazza gli abbonati

Dopo due settimane ‘amare’ per la sosta della Nazionale torna la Serie A. Tanti match importanti in programma questa giornata.

Dopo la sosta torna finalmente la Serie A. Queste due settimane hanno portato la rovinosa caduta dell’Italia di Roberto Mancini, eliminata dalla fase finale del Mondiale ed ora si pensa nuovamente al campionato, arrivato ad una fase decisiva.

Il prossimo turno di campionato vedrà due big match come Juventus-Inter ed Atalanta-Napoli con il Milan capolista spettatore interessato che proverà la fuga. In particolare c’è grande attesa per il derby d’Italia tra Juventus ed Inter, sfida storica seguita da milioni di tifosi.

Il match verrà trasmesso domenica sera alle ore 20.45 sull’emittente DAZN. Nelle ultime ore proprio quest’ultima ha pubblicato un messaggio per invitare i tifosi a reimpostare la password per accedere. Un avviso importante con DAZN che si è premurata di avvisare i propri utenti ed ha lanciato il seguente messaggio: “Ciao ***, teniamo a ricordarti che per accedere al tuo account devi reimpostare la password”. Il procedimento è abbastanza semplice e l’utente cliccando su ‘Reimposta la tua password può risolvere ogni problema.

Serie A, possibili problemi per DAZN?

Nel corso di questa stagione ci sono state numerose polemiche nei confronti di DAZN soprattutto per i problemi con alcuni importanti disservizi. La ‘neonata’ emittente ha più volte risolto ed ha promesso ai propri abbonati di limitare i danni.

Il processo per sintonizzare DAZN con la nuova password è abbastanza semplice e mediante una mail la società ha invitato i suoi abbonati a reimpostare la password prima dell’inizio della giornata di campionato e soprattutto del tanto atteso derby d’Italia. L’emittente vuole evitare possibili problemi alla vigilia delle gare del weekend di Serie A, una giornata molto importante per le sorti del campionato.