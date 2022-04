“Addio Champions…”: Atalanta in crisi, che mazzata per Gasperini

L’Atalanta frena pesantemente contro il Napoli, adesso arriva l’annuncio che è una vera e propria mazzata per Gian Piero Gasperini.

La sconfitta col Napoli è stata pesante. Anche e soprattutto per com’è arrivata: tre gol incassati, due su calcio piazzato e uno in contropiede. E quella rete di De Roon nel secondo tempo che aveva soltanto illuso la Dea circa una possibile rimonta.

La sconfitta con gli azzurri, però, è soltanto la ciliegina sulla torta di una crisi che sta rallentando parecchio la formazione di Gasperini. Certo, gli infortuni hanno pesato tantissimo quest’anno, ma lo scorso marzo ha visto gli orobici inciampare più di una volta.

Ed eccezion fatta per il cammino in Europa League, l’ultima vittoria dell’Atalanta contro il Bologna è arrivata grazie al rotto della cuffia, in una gara super-sofferta e combattuta.

“Addio Champions League…”: Atalanta, l’annuncio di De Roon gela anche Gasperini

Nel post-gara del Gewiss Stadium, l’olandese De Roon ha analizzato la gara persa contro il Napoli e, soprattutto, è stato netto sul futuro europeo della sua Atalanta: “Con questa sconfitta, possiamo dire addio alla Champions League. Adesso le distanze in classifica sono abbastanza grandi”.

Un’analisi fredda e malinconica, quella del centrocampista orobico, che si è soffermato sugli otto punti che distaccano la Dea dal quarto posto presieduto (al momento) dalla Juventus di Massimiliano Allegri. In particolare, una piccola mazzata per Gasperini, che adesso sarà chiamato a giocarsi l’accesso alla prossima Champions League attraverso il cammino in Europa League.

“È un peccato. Prima di subire il rigore, stavamo disputando un’ottima partita. Abbiamo dominato e creato tanto. Se non segni però diventa difficile. Soprattutto poi se prendi gol su calcio piazzato e contropiede… Il Napoli ha meritato di vincere perché ha segnato più di noi”, ha concluso De Roon.