Atalanta, Gasperini in ansia: ecco l’annuncio che preoccupa la Dea

Arriva l’annuncio che preoccupa Gasperini: lanciata la sfida all’Atalanta per questo finale di stagione

L’Atalanta in questi momenti è in campo contro il Napoli. Al Gewiss Stadium, però, la partita non sta andando nel migliore dei modi. Ma al di là di questo, la stagione dei bergamaschi è ricca di alti e bassi. Non si è ancora vista la ‘vera’ Atalanta, che ha perso diversi punti contro le cosiddette piccole. Di questo passo, la squadra di Gasperini si allontanerà di molto dal quarto posto e dovrà giocarsi l’Europa League con Roma, Lazio e Fiorentina.

La Lazio ha battuto ieri il Sassuolo 2-1, e oggi la Fiorentina ha vinto il derby toscano con l’Empoli per 1-0, non senza qualche polemica. La prima stagione di Vincenzo Italiano sulla panchina viola è da considerarsi più che positiva, a prescindere dalla classifica finale. Questo perché ha restituito un gran gioco alla Fiorentina, convincendola di potersela giocare alla pari con tutti.

Atalanta, la Fiorentina vuole l’Europa

Cristiano Biraghi, capitano della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria con l’Empoli: “La qualificazione in Europea non è l’obiettivo iniziale, ora siamo lì e ce la giocheremo fino alla fine facendo più punti possibili. Non abbiamo pressione”. La prossima, però, sarà contro il Napoli: “Sarà dura, alla fine tireremo le somme”. Al momento, la viola è a 50 punti in classifica, a -1 dall’Atalanta.

E Gasperini giovedì sarà impegnato con il Lipsia in Europa League e potrebbe non avere Djimsiti, uscito infortunato contro il Napoli. Un obiettivo molto importante nella stagione dell’Atalanta, vogliosa di portare a casa il trofeo europeo. E si sa che giocare di giovedì può influire molto sul weekend successivo di campionato La Fiorentina è in agguato.