Il Napoli avverte Inter e Milan: che vittoria contro l’Atalanta

Gran vittoria del Napoli in casa dell’Atalanta, azzurri ora a pari punti col Milan. Vittoria anche per l’Udinese contro il Cagliari

Va via via concludendosi la 31^ giornata di Serie A. Lo scontro tra titani al Gewiss Stadium tra Atalanta e Napoli si è concluso con la vittoria dei partenopei. Spalletti ha messo in campo una formazione rimaneggiata, che doveva sopperire alle assenze di Rrahmani, Di Lorenzo e Osimhen. Buona la prestazione del giovane Zanoli, all’esordio da titolare, che con un’imbucata verso Mertens ha guadagnato un rigore poi segnato da Insigne.

Il raddoppio arriva sempre nel primo tempo con Insigne che su punizione, pennella un grande assist verso Politano che sorprende la difesa di Gasperini. Formata dal diciottenne Scalvini. Tegola nella ripresa: infortunato anche Djimsiti dopo Demiral. Nella ripresa grande reazione dell’Atalanta, che ha trovato l’1-2 con De Roon. Tante poi le occasioni per il pareggio, con Ospina che ci ha messo le mani sui tentativi di Boga.

Vittoria per Napoli e Udinese

Nell’ultimo quarto d’ora un’Atalanta arrembante ha provato più volte a trovare il gol del 2-2. Ma invece è arrivato l’1-3 in contropiede, con uno splendido Lozano che ha messo Elmas davanti alla porta di Musso e lo ha infilato con gran freddezza. Tre punti importanti nella corsa scudetto, che mettono pressione a Juventus e Inter che si sfideranno questa sera e il Milan che domani affronterà il Bologna.

Nell’altra partita delle 15:00, vittoria larghissima dell’Udinese contro il Cagliari. Un 5-1 netto che dà una grande chance al Genoa in ottica salvezza. Torna al gol Beto addirittura con una tripletta, poi in gol anche Becao e Molino. In gol anche l’uomo più discusso della settimana, Joao Pedro, che ha messo dentro il momentaneo 0-1.

CLASSIFICA

Milan* 66; Napoli 66; Inter* 60; Juventus* 59; Lazio 52; Roma* 51; Atalanta* 51; Fiorentina* 50; Sassuolo 43; Verona* 42; Torino* 38; Empoli 33; Bologna** 33; Udinese** 33; Spezia 32; Sampdoria* 29; Cagliari 25; Genoa* 22; Venezia* 22; Salernitana** 16.

*Una partita in meno **Due partite in meno