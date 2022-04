“Lo aspettiamo”: calciomercato Roma, l’annuncio sorprende Mourinho

Forse anche José Mourinho è rimasto sorpreso dall’annuncio nel prepartita di Sampdoria-Roma da parte di Tiago Pinto

La Roma in questi minuti è in campo a Marassi contro la Sampdoria, a pochi giorni dal primo match di Conference League con il Bodo Glimt. L’obiettivo principale di José Mourinho è quello di far bene nella Coppa, provando a vincere un trofeo che nella Capitale manca dal 2008. Bisogna però chiudere bene il campionato, conquistando sul campo la qualificazione in Europa. Quello giallorosso è però un ambiente particolare e lo Special One sta facendo dei veri e propri show nelle conferenze.

In quella di ieri, Mourinho si è soffermato soprattutto su Jordan Veretout, finito al centro delle polemiche nelle ultime settimane, per la trattative del rinnovo. Il centrocampista francese avrebbe chiesto a Tiago Pinto una cifra intorno ai 6 milioni di euro l’anno. Cifre altissime per le casse dei giallorossi. E ieri l’allenatore portoghese ha lasciato intendere che non punterà più su Veretout.

Roma, Tiago Pinto parla di Veretout

Oggi ci ha pensato Tiago Pinto ad ammorbidire un po’ la situazione: “Veretout non è con noi perché non è disponibile. E’ ancora dentro al progetto, negli ultimi due anni è stato molto importante per noi. Noi lo aspettiamo per migliorare la qualità della rosa”. La Roma, dunque, non ha ancora rinunciato all’idea di giocare senza il centrocampista. Almeno stando alle parole del direttore generale del club.

Perché Mourinho è un allenatore particolare e non parla mai a caso. Resta da capire, dunque, se le parole di Tiago Pinto siano solo di circostanza o se effettivamente la Roma punterà ancora su Veretout per il futuro e cosa ne pensa lo Special One. Il suo contratto scadrà il 30 giugno 2024. Nelle ultime ore pare che l’Inter si sia interessata al giocatore per avere una valida alternativa a Marcelo Brozovic.