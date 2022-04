Inter, Marotta pronto a ‘chiamare’ Mourinho: spunta l’idea di mercato

‘Chiamata’ a Mourinho da parte di Beppe Marotta per rinforzare l’Inter del futuro: ecco la nuova idea dei nerazzurri sul mercato

In attesa di capire cosa succederà nel Derby d’Italia di questa sera, l’Inter si è messa al lavoro già da diverse settimane per il calciomercato estivo. L’idea del club nerazzurro è quella di contenere i costi anche per quest’anno, ma mantenendo alta qualità. Sì, perché nonostante Inzaghi abbia ricevuto parecchie critiche per la discontinuità delle ultime partite, l’Inter ha ottenuto buoni risultati. Come la conquista degli ottavi di finale di Champions League dopo tantissimi anni.

Da quando ha perso il derby con il Milan, però, l’Inter non è più stata la stessa. Più che un discorso fisico, sembra un blocco mentale quello dei ragazzi di Inzaghi. Il tecnico nerazzurro in diverse partite ha dovuto fare a meno di Marcelo Brozovic, quello che è il faro della squadra. Anche perché non c’è un vero e proprio sostituto in squadra. E qui subentra Mourinho, allenatore della Roma che ha anche lui le idee chiare su quella che sarà la sua rosa futura.

Inter, obiettivo Veretout a centrocampo

Secondo quanto riferito da Tuttosport, l’Inter è molto interessata a Jordan Veretout, in uscita dalla Roma. Il centrocampista francese è in rotta con la società e Mourinho ed è destinato a lasciare la Capitale. Marotta e Ausilio vorrebbero approfittarne per dare un vice Brozovic a Inzaghi, capace anche di giocare mezzala o in un centrocampo a due. E anche per la folta concorrenza che c’è per Frattesi, finito nel mirino della Juventus.

Per portare via Veretout dalla Roma servirebbero sui 15 milioni di euro, ma andrebbe trovato l’accordo sull’ingaggio. Il francese, infatti, pare abbia chiesto alla dirigenza giallorossa circa sei milioni di euro a stagione. Cifre molto alte per le casse dell’Inter. Molto dipenderà dalle cessioni e da cosa farà Arturo Vidal.