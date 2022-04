Nervi tesi e polemiche: la Fiorentina soffre e vince contro l’Empoli

La Fiorentina si impone nel lunch match della 31esima giornata ai danni dell’Empoli: decide il gol di Nico Gonzales. Ospiti in crisi.

Va alla Fiorentina il lunch match della 31^ giornata del campionato. I viola sono infatti riusciti ad imporsi sull’Empoli grazie alla rete realizzata da Nico Gonzalez (il terzo centro per lui): una vittoria che alimenta i sogni della squadra allenata da Vincenzo Italiano di conquistare un piazzamento in zona Europa. Ennesimo passo falso invece per gli ospiti, in caduta libera da ormai qualche settimana.

A partire meglio sono proprio i padroni di casa, con un tiro di Davide Biraghi smanacciato al nono minuto in calcio d’angolo da Guglielmo Vicario. Poco dopo è Nikola Milenkovic a sfiorare il vantaggio ma anche in questo caso il portiere azzurro fa buona guardia neutralizzando la conclusione del difensore.

Al 32esimo Duncan sfrutta l’azione creata dai compagni e di testa colpisce in maniera decisa, ma il tiro è troppo centrale. Al 40esimo passa l’Empoli con una splendida rovesciata di Federico Di Francesco ma il gol viene annullato dall’arbitro (dopo una revisione al Var) a causa di un precedente contatto di Davide Pinamonti ai danni di Pietro Terracciano ritenuto falloso. Le squadre provano ancora a rendersi pericolose ma il primo tempo finisce in parità.

Fiorentina, gol vittoria di Nico Gonzalez

Nella ripresa la Fiorentina riparte forte e al 52esimo passa a condurre grazie ad Arthur Cabral ma anche in questo caso il direttore di gara vanifica tutto per una posizione di fuorigioco attivo di Riccardo Saponara. I viola si riorganizzano e al 58esimo sfondano ancora e questa volta in maniera regolare: su calcio di punizione di Biraghi, Nico Gonzalez anticipa tutti e di testa insacca. Al 63esimo l’argentino è ancora protagonista ma il suo tiro viene deviato da Terracciano.

La Fiorentina continua a mantenere in mano il pallino del gioco e sfiora il raddoppio i più occasioni con Saponara e Gaetano Castrovilli. L’Empoli resiste ma, rimasto in 10 per l’espulsione di Luperto, non riesce più a rendersi pericoloso. Ormai è crisi conclamata per Aurelio Adreazzoli, che nell’ultima parte della stagione dovrà cercare di invertire il trend negativo. Italiano, dopo il pari con l’Inter, può continuare a sorridere.