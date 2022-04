“È un grande errore”, Juventus spiazzata: Adani bacchetta Agnelli

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport l’opinionista Lele Adani si è lasciato andare ad una feroce critica nei confronti della Juventus.

La Juventus è uno dei club che si è mosso maggiormente sul mercato di gennaio. E ciò sta dando i suoi frutti. Gli arrivi di Vlahovic e Zakaria hanno consegnato ad Allegri una squadra più competitiva ed equilibrata e, al netto dell’eliminazione precoce dalla Champions League, i risultati in campionato si vedono.

La squadra di Andrea Agnelli, nonostante le dichiarazioni diplomatiche del tecnico Allegri, è però già proiettate a giugno, dove oltre all’arrivo del difensore Federico Gatti, per il momento lasciato in prestito al Frosinone, verranno fatti altri innesti. A fronte comunque di diverse partenze.

Una di queste non è stata accolta particolarmente bene dai tifosi. Stiamo parlando di Paulo Dybala, da diversi anni una delle stelle della Juventus, ma il cui accordo per il rinnovo del contratto non è stato trovato. Troppo alte le pretese del calciatore o troppo bassa l’offerta della Juventus? Fatto sta che per Dybala l’avventura a Torino si sta avviando ai titoli di coda.

Juventus, Adani su Dybala: “Uno come lui te lo tieni stretto”

L’ex calciatore e attuale opinionista Lele Adani, approfittando di quello che sarà l’ultimo Juventus-Inter in bianconero, senza mezzi termini parla di un “grande errore” da parte della Juventus. “Sinceramente credevo che Dybala rimanesse a Torino.” ha dichiarato Adani dalle colonne della Gazzetta dello Sport. “Sono rimasto molto stupito, pensavo che l’avventura di Paulo a Torino continuasse. E’ un grande errore non tenerlo.”

Per Adani il discorso è semplice: “Un giocatore come Dybala se non ce l’hai lo cerchi. Per me la Juventus ha commesso un grande errore. Un giocatore così quando lo hai già in casa non te ne privi mica. Fai di tutto per tenertelo stretto!”