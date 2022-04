Juventus, la rivelazione di Allegri su Pogba: annuncio in conferenza

Alla vigilia della sfida con l’Inter il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri si pronuncia sulle situazioni legate a Dybala e Pogba.

Dopo un avvio di stagione difficile, che aveva messo in dubbio la bontà della scelta di tornare sulla panchina del club con cui aveva vinto tanto, Massimiliano Allegri si gode una personale rivincita. La sua Juventus vola, e si prepara ad affrontare un’Inter in difficoltà in un derby d’Italia che può decidere il finale di stagione di entrambe.

Allegri sorride. Perché in vista di un finale di stagione che potrebbe offrire traguardi inattesi fino a un mese fa – e in cui potrebbe recuperare una pedina fondamentale come McKennie – ha rivisto finalmente la squadra con cui aveva dominato l’Italia. E può quindi guardare con fiducia al futuro nel breve e nel lungo periodo, una situazione molto diversa da quella di Simone Inzaghi che proprio oggi è stato contestato dai tifosi dell’Inter.

Se il futuro da qui a fine stagione dipenderà molto dalla sfida in programma domenica sera allo Stadium, quello a lungo termine sarà condizionato inevitabilmente dalle scelte dei club in sede di mercato. Che potrebbero intrecciarsi come nel caso di Paulo Dybala: dopo il mancato rinnovo con la Juventus, la Joya potrebbe accasarsi proprio all’Inter.

In conferenza stampa Allegri dice la sua sulla questione, confermando che l’argentino giocherà comunque domenica sera, quindi accenna alla possibilità che Pogba, sempre a zero, lasci il Manchester United per venire alla Juventus. Una battuta, forse, ma che comunque potrebbe significare qualcosa di più.

Juventus-Pogba? Allegri ride

“Domani Paulo giocherà, come Alex Sandro e Chiellini, mentre per quanto riguarda il futuro è stata fatta una scelta e non è la prima volta che accade.” Dopo aver confermato di essere in linea con la società, a cui si limita ad esporre le sue idee, Allegri ha detto la sua sul possibile futuro in nerazzurro della Joya bianconera.

“Sarei stupito per il suo trasferimento all’Inter? Non faccio il mercato per conto dell’Inter. E del resto neanche quello del Manchester United su Pogba” ha aggiunto ridendo. Un’affermazione che potrebbe aprire effettivamente a un ritorno del francese, che quasi sicuramente lascerà lo United a fine stagione e che non ha mai nascosto di rimpiangere Torino e la maglia bianconera.

Per vedere se quella che ancora è una fantasia di calciomercato diventerà realtà dovremo aspettare ancora. Ma certo è che oggi la Juventus non è più quella di pochi mesi fa, e può tornare a guardare al futuro con ottimismo e fiducia.