Roma, vittoria di misura contro la Samp: Mkhitaryan tiene lontana la Lazio

Basta un gol alla Roma per battere la Sampdoria nel suo stadio: Mourinho lascia Marassi con i tre punti

La Roma espugna Marassi dopo 90′ giocati da squadra molto matura. Non era semplice contro una Sampdoria alla ricerca di punti salvezza, per giocare senza pensieri le ultime giornate di campionato. Il Genoa domani, se dovesse battere il Verona al Bentegodi, metterebbe nei guai i cugini e non solo. Ma i pensieri di José Mourinho sono rivolti all’Europa, al miglioramento del settimo posto della scorsa stagione.

I tre punti di oggi sono arrivati grazie al gol di Mkhitaryan, a tratti criticato proprio per i suoi pochi gol segnati. Gran segnale dell’armeno e ora i giallorossi sono a -5 dalla Juventus, in attesa del derby d’Italia con l’Inter. L’obiettivo, almeno per il momento, è quello di entrare in Europa League attraverso il quinto posto. Senza dimenticare che giovedì c’è l’andata dei quarti di finale di Conference contro il Bodo Glimt.

Mkhitaryan regala i tre punti alla Roma

Anche dopo il vantaggio -arrivato dopo un’ottima azione-, la Roma ha continuato a proporre il suo gioco. Abraham ha sfiorato il raddoppio ‘di rapina’ dopo un retropassaggio sbagliato di Bereszynski. Il pressing della Samp è andato via via crescendo col passare dei minuti, ma di occasioni clamorose non ce ne sono state. E quando i blucerchiati si sono affacciati verso l’area di rigore, Rui Patricio è stato molto bravo fare il proprio lavoro: come per esempio su un tentativo di Sabiri al 65′.

Negli ultimi 10′, Mourinho ha tirato fuori un Abraham dolorante mandando in campo Shomurodov. Le sue condizioni saranno monitorate nelle prossime ore. Intanto la Roma tiene lontana la Lazio e si prepara alla partita di giovedì, dove tornerà in Norvegia dopo il 6-1 subito col Bodo qualche mese fa, e la prossima giornata giocherà contro la Salernitana. Mentre per la Sampdoria un match delicato al Dall’Ara col Bologna.

CLASSIFICA

Milan* 66; Napoli 66; Inter* 60; Juventus* 59; Roma 54; Lazio 52; Atalanta* 51; Fiorentina* 50; Sassuolo 43; Verona* 42; Torino* 38; Empoli 33; Bologna** 33; Udinese** 33; Spezia 32; Sampdoria 29; Cagliari 25; Genoa* 22; Venezia* 22; Salernitana** 16.

*Una partita in meno **Due partite in meno