“Summit in vista”: Juve, la strategia di Agnelli per chiudere il doppio colpo

Incassata la sconfitta con l’Inter la Juve si fionda sul mercato. Summit per Agnelli per definire i colpi bianconeri del prossimo futuro.

Il campo ha lasciato una sconfitta e tante polemiche in casa Juve. Ieri sera, con il ko interno contro l’Inter, i bianconeri hanno probabilmente detto addio alle residua speranze Scudetto. D’altro canto la distanza dal quinto posto è abbastanza sicura e quindi anche la partecipazione alla prossima Champions League dovrebbe essere garantita.ù

Per la Juve adesso potrebbe approfittare per mettere giù qualche idea in vista della prossima stagione. Con il difensore Gatti già prelevato dal Frosinone e in arrivo a fine stagione, Agnelli si concentra su altri due colpi.

La linea è sempre quella: giovani e italiani. L’intenzione infatti è quella di ricreare un blocco di Ital-Juve, che negli anni precedenti tanti successi aveva portato ai bianconeri. E qualche miglior bacino di reclutamento se non il Sassuolo, club da sempre molto prolifico quando si tratta di sfornare giovani calciatori italiano e per di più con ottimi rapporti con la Juve?

Juve, col Sassuolo si parla di mercato

Stando a quanto riporta Tuttomercatoweb i due club avrebbero in programma a breve un summit di mercato per parlare di due prospetti che interessano molto ai bianconero. Stiamo parlando di Giacomo Raspadori e Davide Frattesi.

Il primo è da tempo un obiettivo di mercato di Agnelli. Il giovane attaccante è in cima alla lista di mercato, soprattutto in caso di addio di Morata. Se, come sembra, la Juve dovesse decidere di non procedere al riscatto dello spagnolo, allora le porte del bianconero per Raspadori potrebbero aprirsi. In ballo con i neroverdi c’è però appunto anche Frattesi. Qui le cose potrebbero essere più complicate. Infatti sul centrocampista la concorrenza è fortissima e la principale avversaria da battere sarebbe, guarda caso, proprio l’Inter.