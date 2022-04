Tutto pronto per il fischio di inizio di Milan-Bologna, gara del trentunesimo turno di Serie A 2021/2022. Si parte alle ore 20.45.

Manca sempre meno al fischio di inizio di Milan-Bologna, gara delle ore 20.45 che chiude la trentunesima giornata di Serie A 2021/2022. Allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, il club rossonero di Stefano Pioli ospita i rossoblù di Sinisa Mihajlovic, assente in panchina a causa dei problemi di salute ricomparsi negli ultimi giorni.

Il club lombardo non può sbagliare la partita. Acciuffare i tre punti è fondamentale nella corsa scudetto. Pioli cerca l’allungo sul Napoli di Luciano Spalletti e sui cugini dell’Inter di Simone Inzaghi. La vittoria farebbe rifiatare i rossoneri che blinderebbero il primo posto in solitaria in classifica generale di Serie A. Ad arbitrare il match è il signor Marinelli di Tivoli, coadiuvato dagli assistenti Margani e Mastrodonato. Al VAR, invece, c’è il duo formato da Di Paolo e Lo Cicero.

Milan-Bologna, le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, T. Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, B. Diaz, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli. A disposizione: Tatarusanu, Florenzi, Gabbia, Romagnoli, Ballo-Tourè, Bakayoko, Kessie, Krunic, Saelemaekers, Rebic, Maldini, Ibrahimovic.

BOLOGNA (3-4-1-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Schouten, Svanberg, Dijks; Soriano; Orsolini, Arnautovic. Allenatore: Mihajlovic (in panchina Tanjga). A disposizione: Bardi, Binks, Bonifazi, Mbaye, Kasius, Viola, Aebischer, Barrow, Sansone, Santander, Vignato, Falcinelli.