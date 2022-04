Juventus-Inter, non è finita: l’ennesimo episodio fa impazzire i tifosi

Nel day after del match tra Juventus e Inter un’episodio continua a far discutere. Il gesto del calciatore non è passato inosservato.

Quello tra Juventus e Inter è stato senza alcun dubbio il big match della giornata che sta per concludersi. Sul campo l’Inter è riuscita ad imporsi di misura, dando una consistente spallata alle speranze Scudetto dei bianconeri e alimentando al contempo le proprie chance di titolo.

Il match, affascinante per tanti motivi oltre che per la classifica, ha però avuto come osservato speciale Paulo Dybala. Il talento argentino della Juventus è al centro dell’attenzione mediatica a causa del suo rinnovo. Il club bianconero e il calciatore non hanno trovato l’accordo e ormai l’argentino si appresta a lasciare Torino a fine stagione.

Tra le candidate pronte ad offrire a Dybala un posto nella loro squadra c’è anche l‘Inter, con l’AD Marotta che, complice anche il suo passato da dirigente della Juventus, non ha mai nascosto una certa stima per la qualità dell’attaccante argentino. Ecco quindi che gli occhi di molti tifosi, sia da un lato che dall’altro, erano puntati sul numero 10 bianconero.

Juventus, il gesto di Dybala a fine partita

Sconfitto sul campo, Dybala si è però reso protagonista di un bel gesto nei confronti di quelli che tra qualche mese saranno i suoi ex tifosi. Chiamato sotto la curva dai tifosi della Juventus, Dybala si è lasciato andare ad un lungo e commosso saluto.

L’argentino si è intrattenuto a lungo, lasciandosi anche abbracciare dai tifosi più prossimi al campo. Al termine del saluto ha anche regalato la sua maglia ad un fortunato supporters. Nel post partita poi Dybala ha voluto ulteriormente ringraziare i propri tifosi con un laconico, ma chiarissimo, post su Instagram. Una sua foto mentre bacia la maglia bianconera con scritto un semplice: “Fino alla fine.”