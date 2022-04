Juve, Allegri si mangia le mani: annuncio a sorpresa di Conte

Il tecnico della Juve Allegri, contro l’Inter, ha messo in campo il suo potenziale offensivo ma potrebbe doversi mangiare per ciò che ha perso

Max Allegri lo aveva preannunciato già alla vigilia durante la conferenza stampa di presentazione della partita contro l’Inter: la sua formazione avrebbe sorpreso tutti. Ed infatti l’undici presentato ha previsto dal primo minuto l’utilizzo di Dybala, Morata e Vlahovic. Una squadra votata all’attacco. Tra i giocatori d’attacco sono stati lasciati in panchina solo Moise Kean e Federico Bernardeschi.

Un potenziale offensivo comunque importante malgrado, nella prossima stagione, la Juventus perderà Paulo Dybala mentre, con Bernardeschi che sembra andare verso il rinnovo, resta ancora da chiarire il futuro di Alvaro Morata. Allegri nel frattempo recupererà Kaio Jorge e soprattutto Federico Chiesa. Al livornese però resta un rammarico per aver perso un calciatore che avrebbe potuto fare già molto comodo anche in questa stagione.

Juventus, Conte esalta Kulusevski, ancora decisivo: “È un grande acquisto”

Il Tottenham staziona in quarta posizione in Premier League. La squadra di Antonio Conte ha raggiunto la terza vittoria consecutiva (la quarta nelle ultime cinque) con il rotondo successo contro il Newcastle. 5-1 il risultato contro i Magpies, superati in rimonta. In evidenza ancora una volta Dejan Kulusevski che da quando è arrivato a gennaio dalla Juventus ha firmato già cinque assist con gli Spurs e realizzato due reti.

Un bottino che non è passato inosservato a nessuno in Inghilterra. Lo svedese può diventare il grande rammarico della Juventus e di Max Allegri, che potrebbe dover mangiarsi le mani. Antonio Conte in conferenza non ha fatto nulla per non aumentare le perplessità sulla sua prematura partenza. Il calciatore sembra essere tornato sui livelli di Parma e il tecnico leccese ne ha esaltato le doti: “Ho provato a prenderlo già quando era all’Inter ma in quel caso la Juventus ha presentato un’offerta più alta. È un grande acquisto sia per il presente sia per il futuro. Ha solo 21 anni, deve continuare così perché è molto forte fisicamente ed anche tecnicamente”, ha detto Conte. Le parole dell’allenatore italiano, riprese da ‘Goal.com’, sono state lusinghiere pure nei confronti di Rodrigo Bentancur, l’altro tassello sottratto ai bianconeri a gennaio: “Anche Rodrigo è molto bravo. Questi due calciatori ci hanno permesso di avere una rosa più completa ed equilibrata nonostante la partenza di quattro elementi”.