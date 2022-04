Inter, il doppio sacrificio che i tifosi non potevano immaginare

Inter, il mercato estivo si avvicina. Per comparre bisogna prima vendere: Marotta ha individuato i due calciatori da sacrificare.

L’Inter di Simone Inzaghi si gode la vittoria nel derby di Italia contro la Juventus di Massimiliano Allegri. Nonostante l’entusiasmo, la squadra di Steven Zhang resta concentrata sul delicato finale di campionato. Mentre mister Inzaghi prepara il rush finale di stagione, la dirigenza nerazzurra si affaccia sul calciomercato estivo.

Beppe Marotta e Piero Ausilio, infatti, hanno l’obiettivo di battere la concorrenza per mettere a segno i migliori colpi possibili. Per farlo, però, servirà mettere a posto i bilanci, onde evitare in sanzioni che metterebbero in difficoltà la società. Per questo motivo l’ad Marotta ed il ds Ausilio hanno stilato una lista dei calciatori sacrificabili.

Calciomercato Inter, Lautaro e de Vrij i sacrificati

Lautaro Martinez e Stefan de Vrij saranno i due sacrificati sul mercato. A riferirlo è il ‘Corriere della Sera’. Nessuna bocciatura per loro, ma solo esigenze di bilancio. L’attaccante argentino è corteggiato all’estero. Per portarlo via da Milano serve una offerta tra i 70 e gli 80 milioni di euro. Nonostante il rinnovo firmato solo qualche mese fa, Lautaro piace ancora all’Atletico Madrid ed a diversi club di Premier League.

Anche il difensore de Vrij potrebbe dire addio in estate. Le sue prestazioni non hanno convinto Inzaghi e la scadenza contrattuale sempre più vicina potrebbe dire molto su una sua eventuale cessione. Per lui l’Inter chiede 20 milioni di euro: sirene in Premier.