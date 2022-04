Inter, vittoria e polemiche contro la Juventus: Inzaghi accorcia in classifica

Juventus-Inter è appena finita. La gara della domenica sera del trentunesimo turno di Serie A 2021/2022 ha regalato spettacolo.

Primo tempo di Juventus-Inter decisamente infuocato. La domenica sportiva degli appassionati di calcio e di Serie A è stata piuttosto movimentata. Alla mezz’ora di gioco Max Allegri ha dovuto fare i conti con l’infortunio di Manuel Locatelli che ha abbandonato il campo in lacrime.

Da lì il via alle innumerevoli polemiche. Prima in molti hanno chiesto il doppio giallo per Lautaro Martinez, poi è stato caos totale in occasione del calcio di rigore fischiato all’Inter. Il penalty è stato calciato da Calhanoglu, con Szczesny che ha neutralizzato il calcio di rigore. Sulla ribattuta si sono avventati diversi calciatori, oltre che il calciatore nerazzurro ed il pallone è finito in rete. L’arbitro Irrati, che inizialmente aveva fischiato un presunto fallo in attacco, ha fatto ripetere il tutto a causa dell’ingresso anticipato in area di De Ligt. Ancora una volta Calhanoglu ha calciato il rigore e stavolta ha portato avanti i suoi.

Juventus-Inter, la sintesi del match

Il secondo tempo è stato decisamente più tranquillo. Dopo il vantaggio nerazzurro la Juventus di Allegri ho provato a sistemare la faccenda, alla caccia del gol del pareggio che è stato solo sfiorato. I padroni di casa sono stati pericolosi in un paio di occasioni, soprattutto con una conclusione di Denis Zakaria che si è stampata sul palo con Handanovic battuto.

Il triplice fischio di Irrati, però, ha spento le speranze di rimonta del club piemontese. Dopo novanta minuti di gioco più recupero il match è finito 0-1. Esulta Inzaghi che resta agganciato a Napoli e Milan. Passo falso dei bianconeri che non riescono ad approfittare della sconfitta dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Classifica Serie A

Milan* punti 66, Napoli 66, Inter* 63, Juventus 59, Roma 54, Lazio 52, Atalanta* 51, Fiorentina* 50, Sassuolo 43, Hellas Verona* 42, Torino* 38, Udinese** 33, Bologna** 33, Empoli 33, Spezia 32, Sampdoria 29, Cagliari 25, Genoa* 22, Venezia* 22, Salernitana** 16.

*Una partita in meno

**Due partite in meno