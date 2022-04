“La scorsa settimana…”: Inter, tifosi preoccupati dopo l’incontro per la firma

L’Inter è in attesa di ulteriori novità in merito al futuro del proprio giocatore, i tifosi attendono per capire cosa succederà con il rinnovo

L’Inter è ancora in clima di festeggiamenti dopo il Derby d’Italia vinto contro la Juventus nella serata di domenica. Una vittoria che ha ridato slancio alla corsa dei nerazzurri verso lo scudetto, accorciando le distanze sia con il Napoli che con il Milan.

A tal proposito, proprio nel post partita della gara, ha parlato ai microfoni di ‘Dazn’ Samir Handanovic. Il contratto del portiere è in scadenza al 30 giugno 2022 e l’Inter ha già stipulato un accordo con Onana (che arriverà in estate), vedendolo come il portiere del futuro.

Il capitano ha quindi affermato, dopo il fischio finale di Juventus-Inter, che pensa anzi spera di poter rinnovare per restare ancora qualche tempo tra le file nerazzurre. I contratti, tuttavia, si rinnovano in due e quindi bisogna trovare un accordo che vada a soddisfare sia il diretto interessato sia l’Inter. Rappresentata nell’ambito contrattuale e di mercato specialmente da Giuseppe Marotta.

Calciomercato Inter, dubbi sul rinnovo di Handanovic: “C’è stato un incontro la settimana scorsa, ma c’è distanza”

Come riferito dal ‘Corriere dello Sport’, dunque: “Nel corso della settimana scorsa c’è stato un contatto tra l’Inter e Handanovic per la firma del rinnovo. C’è, però, ancora distanza sulle cifre e sulla durata“. Il contratto dello sloveno è, dunque, in scadenza a giugno del 2022. L’intenzione resta quella di proseguire in nerazzurro. Ma si cerca di trovare un accordo sulle cifre per andare avanti e, a questo punto, anche sulla durata. Handanovic vorrebbe infatti firmare per un biennale, mentre il club gli avrebbe proposto un contratto annuale.

Resta comunque la volontà di trovare un accordo e si sfrutteranno questi ultimi mesi a disposizione per trovare una soluzione che possa essere vantaggiosa per entrambe le parti. Giuseppe Marotta, nel frattempo, starebbe in ogni caso osservando le situazioni legate ad Ospina e a Strakosha, entrambi in scadenza a fine stagione e quindi possibili affari a parametro zero.