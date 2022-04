“Salta tutto”: Juve, l’affare non si farà e l’annuncio spiazza i bianconeri

La Juventus è alla ricerca del calciatore che potrà sostituire Paulo Dybala, ma uno dei nomi individuati pare che non sia facilmente accessibile.

Il rapporto professionale tra la Juventus e Paulo Dybala è destinato a terminare nel corso della prossima estate. A fine stagione l’argentino lascerà i bianconeri e potrà accasarsi presso un altro club. L’ultimo incontro tra la dirigente torinese e l’entourage del giocatore ha avuto un esito negativo, ragion per cui non ci sono più margini per trattarne il rinnovo.

Le intenzioni di mister Max Allegri sono quelle di puntare sul 4-3-3, per cui si cerca un esterno d’attacco che possa sostituire Dybala ed essere affiancato a Dusan Vlahovic e Alvaro Morata nel tridente previsto.

Mentre i vertici societari quindi cominciano a considerare il riscatto di Morata dall’Atletico Madrid, cercando di non andare oltre i 20 milioni di euro per il cartellino, si studiano anche vari profili per sostituire Dybala.

Juventus, si cerca il post-Dybala: si allontana Dembele del Barcellona

Secondo le informazioni riferite durante ‘El Chiringuito’, si allontana uno dei primi profili considerati, ovvero quello di Ousmane Dembele. Il giocatore del Barcellona piace molto alla Juventus così come Antony dell’Ajax e altri giocatori studiati. Probabilmente bisognerà virare su questo secondo nome, poiché la situazione di Dembele col Barcellona è completamente cambiata.

Il francese è riuscito a conquistare la fiducia di Xavi grazie a delle ottime prestazioni ed è tornato protagonista in campo. L’allenatore spera che il calciatore possa trovare un accordo con la società in merito al rinnovo, attualmente in scadenza durante il prossimo giugno. Dembele pare aperto a tale possibilità, sebbene pare che l’entourage sia più fermo sul far valere le pretese del giocatore, dopo la rottura totale che sembrava fosse accaduta a gennaio. I prossimi mesi potrebbero rivelare scenari inattesi e la Juventus osserva.