Champions dolce per le inglesi: male l’Atletico, sorridono City e Liverpool

Serata di Champions League questa sera. Vittorie di misura per il Manchester City di Guardiola ed il Liverpool di Jurgen Klopp.

Si sono disputate questa sera le prime due gare valide per i Quarti di finale di Champions League. E’ una Champions che parla inglese finora, serata che sorride a Liverpool e Manchester City, vincitrici nei match contro l’Atletico Madrid ed il Benfica.

Vittoria molto sofferta per la squadra di Guardiola che fatica a trovare spazi contro la difesa ad oltranza dell’Atletico Madrid di Simeone. Il Cholismo sembra funzionare e i 0 tiri in porta nei primi 45 minuti del club inglese mostrano le difficoltà dei Citizens.

A sbloccare la gara ci pensa ancora una volta il solito Kevin De Bruyne. Il belga corona con un gran gol l’assist del neo entrato Phil Foden, subito decisivo. L’Atletico non prova a raggiungere il pari, ma cerca di mantenere il risultato mentre sono vani i tentativi della squadra di Guardiola di chiudere definitivamente il discorso qualificazione. Importante risultato in vista del match di ritorno dove lo stadio dell’Atletico sarà infuocato.

Champions League, oltre al City vince anche il Liverpool

Qualificazione molto vicina anche per il Liverpool che vince a Lisbona e mette nel mirino le semifinali per la Champions. Gara in controllo fin dai primi minuti per i Reds che vanno in vantaggio grazie a Konate, ben innescato da Robertson.

Poco dopo la mezzora c’è il secondo gol di Mane ed il Liverpool chiude il primo tempo in controllo e con un doppio vantaggio nelle mani. Il Benfica non si arrende ed ad inizio ripresa va a segno con il solito giovane talento Darwin Nunez. I Reds provano a trovare il tris mentre i lusitani non demordono. Il Liverpool trova il terzo gol nel finale grazie a Luis Diaz e la qualificazione sembra ormai ad un passo. Al Benfica servirà più che un’impresa per vincere (con almeno due gol di scarto per pareggiare i conti) ad Anfield.