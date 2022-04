Benfica-Liverpool, lo scontro Champions si decide sulla fascia

Domani sera Benfica-Liverpool sarà uno dei Quarti di finale di Champions League. Interessante dato riguardo le due storiche squadre.

Uno dei primi due Quarti di Champions League è la sfida storica tra Benfica e Liverpool. I due club hanno una grande storia, 8 Champions in due ma ambizioni totalmente differenti per questa competizione. I Reds, dopo aver eliminato l’Inter, sono tra i favoriti alla vittoria finale mentre il Benfica torna ai Quarti dopo anni ed è una delle sorprese della competizione.

Liverpool e Benfica hanno diversi giocatori di talento, ma una delle sfide più interessanti riguarda i due terzini sinistri del club, Alejandro Grimaldo e Andrew Robertson. I due sono tra i principali protagonisti dei rispettivi club ed hanno un ruolo chiave nel loro team.

Entrambi stanno vivendo un’ottima stagione, specialmente Grimaldo che è uno dei trascinatori del club lusitano. All’età di 26 anni, dopo diverse stagione con il club portoghese, Grimaldo sembra aver trovato la maturità giusta ed ha collezionato quest’anno 5 gol e diversi assist. Nessuno come lui nei principali campionati europei nel suo ruolo. Al momento il terzino è una delle stelle del Benfica, ma in estate sono diversi i club sulle sue tracce, soprattutto in Spagna.

Liverpool, Robertson è la risposta degli inglesi a Grimaldo

Anche la squadra guidata da Jurgen Klopp ha nel terzino sinistro uno dei suoi ruoli chiave. Robertson è uno dei giocatori rigenerati sotto la guida del tecnico tedesco e da anni trascina il club inglese. Quest’anno ha collezionato ben 12 assist ed è secondo in questa speciale classifica nei Reds, dietro solo al ‘fenomeno’ inglese Trent Alexander Arnold.

Nelle sue 212 partite con la maglia del Liverpool Robertson ha collezionato 50 presenze e 6 reti ed ha una grande percentuale di passaggio. Dalla fascia sinistra, insieme all’esterno d’attacco, passa il gioco di Klopp e la sfida tra i due terzini sinistri sarà senza dubbio uno degli spunti più interessanti del match.