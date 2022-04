“Scatta la denuncia”: Caos FIFA, l’annuncio travolge i vertici del calcio

I vertici del calcio potrebbero nuovamente essere travolti: scatta la denuncia e la FIFA entra nel caos

La FIFA potrebbe entrare nuovamente nel caos dopo gli anni di Sep Blatter. I vertici del calcio europeo e mondiale sembrano non trovare pace, anche per le decisioni discutibili che nel corso degli anni avrebbero preso. I giochi di potere coinvolgono proprio tutti, anche quelli che sembrano, ormai, fuori da ogni scena. E’ il caso della presidenza della FIFA, presieduta oggi da Gianni Infantino, che pare abbia pronto anche una norma rivoluzionaria per il mondo del calcio.

La FIFA è finita al centro delle critiche negli ultimi anni per le assegnazioni dei Mondiali. Prima per Russia 2018, e poi -e soprattutto- per Qatar 2022. Una decisione che ha inevitabilmente sconvolto anche chi non fa parte del mondo del calcio, per le condizioni dei lavoratori nella ristrutturazioni degli stadi e le tante morti cause. Insomma, le cose non vanno per il verso giusto. E a gettare benzina sul fuoco quest’oggi ci ha pensato Michel Platini.

FIFA, Platini denuncia Infantino: ecco perché

Michel Platini, ex presidente dell’UEFA, secondo Calcio e Finanza ha annunciato attraverso un comunicato ufficiale la denuncia per Gianni Infantino. L’accusa sarebbe quella di aver accettato, o di aver richiesto, soldi o altri tipi di favori per sfruttare l’amicizia con un pubblico ufficiale, chiamato “traffico di influenze illecite”. Ovvero l’ex articolo 346-bis del codice penale. Insieme ad Infantino, è stato denunciato anche Marco Villiger.

Villiger, ex direttore dei servizi legali della FIFA, è stato accusato di essere complice di Infantino in questa vicenda. Non resta che sedersi comodi e capire come andrà a finire questa situazione tra ‘potenti’ ed ‘ex potenti’ del mondo del calcio.