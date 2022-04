“Annuncio a maggio”: PSG, la rivelazione che nessuno si aspettava

Decisione inaspettata da parte del calciatore francese, che potrebbe improvvisamente cambiare prospettive per il futuro.

Cosa farà Kylian Mbappé al termine dell’attuale stagione? La domanda viene posta con frequenza ormai da oltre un anno, dai primi contatti con il Real Madrid. D’altronde, l’attaccante francese non ha mai negato la sua propensione per i blancos e lo svolgimento dei rapporti negli ultimi tempi col PSG hanno confermato il suo interesse nel cambiare aria.

Al termine dell’annata, scadrà il vincolo con i parigini e i tentativi di rinnovo, avanzati fino ad oggi, non sono andati a buon fine. Il PSG si è fatto avanti con cifre allettanti e irrinunciabili, ma il progetto sportivo del Real Madrid ha sempre convinto di più il giocatore. Inoltre, in squadra potrebbero esserci diversi cambi, a partire dalla guida tecnica.

L’eliminazione del PSG dalla Champions League e il malumore conseguito sembrava condurre Mbappé ad aumentare la percentuale di possibilità d’addio, ma invece improvvisamente pare che le sue intenzioni siano mutate.

PSG, Mbappé resterà: niente Real Madrid, l’annuncio inatteso

Daniel Riolo, giornalista di ‘RMC Sport’, dalla Francia ha rilasciato alcune dichiarazioni in completa controtendenza con questo discusso fino ad oggi e le sue informazioni sembrano essere basate su fatti concreti: “A maggio Mbappé annuncerà la sua pemanenza al Psg”. Inoltre, lo stesso collega la scorsa estate aveva in anteprima parlato dell’arrivo di Leo Messi in Francia; ciò porta a credere che la fonte sia fidata.

È pur vero che, ascoltando ciò dalla Francia e ripassando le ultime dichiarazioni pubbliche dell’attaccante, sembra che in effetti qualcosa si stia muovendo in favore del PSG. Soltanto qualche settimana fa Mbappé aveva detto di non aver ancora preso una decisione, precisando: “Ci sono elementi nuovi”. Quali sarebbero questi elementi non è ancora dato saperlo, ma sempre dalla capitale francese arrivano dettagli, secondo cui in campo in favore della permanenza di Mbappé sia sceso addirittura Emmanuel Macron, grande amico e “alleato” Al Khelaifi.