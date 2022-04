“Prima di decidere…”: PSG, l’annuncio spiazza Donnarumma e compagni

Il PSG, nella prossima estate, rischia di vivere l’ennesima rivoluzione: arrivato l’annuncio che spiazza Donnarumma e compagni.

Ancora due mesi di convivenza forzata, poi il PSG rischia di andare incontro all’ennesima rivoluzione estiva. Nonostante la faraonica campagna acquisti effettuata nella scorsa estate, la stagione attuale ha regalato più delusioni che gioie per il club. Prima l’eliminazione in Coppa di Francia patita per mano del Nizza, poi la sconfitta con il Real Madrid, che ha determinato l’esclusione dalla Champions League.

Il primo posto in Ligue 1, a +12 sul Marsiglia secondo, non soddisfa il presidente Nasser Al-Khelaifi il quale si aspettava di vivere un finale di stagione ben più dolce. In bilico la posizione di diversi elementi della squadra tra cui Neymar (che di recente ha aperto alla possibilità di trasferirsi in Mls), Julian Draxler, Angel Di Maria (in scadenza di contratto) e Mauro Icardi. Un rebus pure il futuro di Mauricio Pochettino, finito spesso nella bufera a causa della qualità del gioco espressa dalla formazione.

Il club, fin qui, lo ha sempre difeso pubblicamente ma al termine della stagione le parti si siederanno intorno ad un tavolo per fare il punto della situazione e capire se esistono ancora le condizioni per andare avanti. Che la situazione sia in bilico ne è consapevole lo stesso allenatore argentino, intervistato al termine della partita di campionato vinta 5-1 ai danni del Lorient ieri sera.

PSG, un rebus il futuro di Pochettino

Il tecnico, a specifica domanda, ha risposto in questo modo: “Se rimarrò al Psg? Per il momento non sto discutendo del mio futuro con i dirigenti del club. Ho ancora un anno di contratto ma è importante analizzare prima di prendere una decisione”. Il summit decisivo avverrà più avanti ma intanto entrambe le parti stanno già iniziando a pensare al futuro.

Il Paris Saint Germain, ad esempio, da qualche giorno ha iniziato ad accarezzare l’idea di ingaggiare uno tra Zinedine Zidane (che potrebbe favorire l’arrivo di Paul Pogba) e Antonio Conte. Pochettino invece è stato inserito, insieme ad Erik Ten Hag, nella lista dei possibili sostituti di Ralf Rangnick sulla panchina del Manchester United. La quiete prima della tempesta, l’addio appare ormai scritto.