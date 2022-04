“Litiga con tutti”: Napoli, la bordata dell’ex azzurro è pesantissima

Pesante provocazione da parte dell’ex calciatore del Napoli nei confronti di un azzurro: ecco cos’ha detto

La vittoria del Napoli a Bergamo contro l’Atalanta ha rilanciato prepotentemente la squadra di Luciano Spalletti nella corsa scudetto. Doveva essere un turno favorevole al Milan, lo è stato invece per gli azzurri e per l’Inter. Tre punti arrivati senza tre titolari del calibro di Rrahmani, Di Lorenzo e soprattutto Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano è stato ammonito contro l’Udinese e ha saltato la partita di domenica per squalifica.

Smaltita la delusione in Nazionale, con la Nigeria che non si è qualificata per Qatar 2022, Osimhen è tornato a Castel Volturno e oggi si è allenato regolarmente. Il suo impatto nelle ultime sette giornate sarà fondamentale per il Napoli, che insegue il sogno di vincere lo scudetto, che sarebbe il terzo della sua storia. Arrivano però alcune bordate in diretta da parte di un ex calciatore azzurro.

Napoli, la frecciata di Mauro a Osimhen

Massimo Mauro, ex calciatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Marte Sport Live su Radio Marte. L’ex centrocampista ha detto: “Farà la differenza Osimhen, ma non per i gol. Litiga con tutti, se non lo facesse farebbe tre gol a partita. Fossi in un suo compagno di squadra lo riempirei di pugni in testa. Dev’essere il leader per quanto è forte”. Provocazione pesantissima da parte di Mauro nei confronti dell’atteggiamento in campo del centravanti del Napoli.

Osimhen in questa stagione è mancato per un infortunio alla faccia, del tutto fortuito, in uno scontro con Skriniar al Meazza. Il Napoli ha accusato molto la sua assenza, ma in questo sprint finale Spalletti avrà a disposizione il suo attaccante. Già a partire dal match con la Fiorentina della prossima giornata.