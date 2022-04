Inter, allarme Conte: l’ex può rivoluzionare il mercato

Calciomercato Inter, i nerazzurri ora temono che l’assalto all’attaccante possa ripetersi: così Conte può rivoluzionare il mercato

La massima concentrazione per l’Inter di Simone Inzaghi è posta attualmente sul campionato. Dopo la vittoria all’Allianz Stadium contro la Juventus (e il successivo pareggio del Milan in casa contro il Bologna), si è effettivamente riaperta la corsa Scudetto. E i nerazzurri ora sono chiamati a non sbagliare.

D’altro canto, tuttavia, non si ferma neanche il calciomercato. Almeno con le idee e con gli accordi che poi, una volta aperto a tutti gli effetti appunto il mercato, potranno essere concretizzati. In tal senso, dalla Premier League un club in particolare continuerebbe ad osservare con grande interesse Lautaro Martinez.

Si tratta del Tottenham di Antonio Conte. Già la scorsa estate, Fabio Paratici aveva provato ad imbastire un’operazione che potesse portare l’argentino in Inghilterra. La partenza di Romelu Lukaku, però, ha poi chiuso definitivamente a un’ulteriore cessione da parte dei nerazzurri. Ora però gli Spurs, ancora di più in caso di effettiva qualificazione in Champions League, cercano un attaccante e gli occhi restano puntati in casa Inter.

Calciomercato Inter, il Tottenham continua ad avere nel proprio mirino Lautaro Martinez: “Possibile offensiva dalla Premier”

Lautaro Martinez ha, ad ottobre dello scorso anno, rinnovato il proprio contratto con l’Inter, portando la scadenza al 30 giugno 2026. Il club ha voluto tutelarsi e ha voluto evitare di correre qualsiasi rischio, come quello di poterlo perdere a parametro zero. D’altro canto, però, l’Inter crede molto nelle capacità dell’argentino e difficilmente potrebbe prendere la decisione di dividere i percorsi. In ogni caso, secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, tramite i microfoni di ‘Sky Sport’, il Tottenham continua a considerare Lautaro come un osservato speciale.

“Sicuramente – ha riferito Di Marzio – Antonio Conte, a maggior ragione con una qualificazione in Champions, vuole un altro attaccante. Già prima che arrivasse lui sulla panchina, Fabio Paratici aveva provato a prendere Lautaro Martinez. Non escludo una possibile offensiva del Tottenham dalla Premier per Lautaro. L’argentino ha rinnovato, ma il Tottenham può comunque provarci di nuovo ed è da vedere che tipo di offerta potrebbe presentare”. Conte potrebbe, così, ritrovare un attaccante con cui ha già avuto modo di lavorare in Serie A e che quindi conosce molto bene.