Allegri stravolge il mercato della Juve: già decisi quattro acquisti

Il mercato della Juve partirà dal piano rinnovi già fissato per le prossime settimane. Dopo l’addio di Dybala si avvicina anche quello di Bernardeschi. Novità anche su fronte De Sciglio, Perin e Cuadrado

La Juventus è già pronta a programmare la prossima stagione a prescindere da tutto. Come confermato nelle ultime ore anche da Allegri, sarà obbligatorio centrare il 4° posto per permettere alla società di organizzare il futuro in maniera serena e con la certezza di partecipare alla prossima Champions League.

Definito l’addio di Dybala, l’argentino non rinnoverà il suo contratto, la Juventus è pronta a valutare anche il mancato rinnovo di Bernardeschi. L’ex Fiorentina difficilmente troverà un nuovo accordo con i bianconeri per la sua permanenza a Torino. Sul Campione d’Europa azzurro resta forte l’interesse della Lazio.

Discorso ben diverso per De Sciglio, Perin e Cuadrado: i tre giocatori sarebbero pronti ad accettare un’offerta al ribasso rispetto allo stipendio attuale. La fumata bianca potrebbe arrivare già nel corso delle prossime settimane. Cresce l’ottimismo.

Mercato Juve: due centrocampisti, un terzino e un attaccante

La conferma di Cuadrado sulla fascia destra non coinciderà, però, con la conferma di Alex Sandro. Il brasiliano sarà sacrificato dinanzi a un’offerta da circa 10 milioni di euro. La Juventus partirà alla caccia di un un nuovo esterno mancino, Cambiaso potrebbe rappresentare un ottimo investimento in chiave futura.

A centrocampo piace particolarmente Milinkovic Savic, ma attenzione anche al ritorno di Pogba e al pupillo di Allegri: Renato Sanches. Resta viva anche la pista Jorginho. Due tra questi quattro potrebbero arrivare in maniera concreta. In attacco piacciono Zaniolo e Di Maria, ma nelle ultime ore starebbe avanzando concretamente la candidatura di Antony dell’Ajax. L’unica certezza è che la Juventus ha già deciso di puntare su quattro nuovi acquisti per puntellare la rosa della prossima stagione.