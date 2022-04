“Un passo indietro”: flop PSG, che stoccata a Donnarumma e compagni

Nonostante il mercato faraonico che ha portato tra gli altri Messi e Donnarumma, per l’ex tecnico del PSG è stato un passo indietro.

Anche quest’anno, nonostante un mercato faraonico, il PSG ha fallito l’obiettivo di alzare al cielo il trofeo della Champions League. Il club parigino, che arrivava dalla sconfitta in semifinale contro il City la scorsa stagione e da una finale persa l’anno prima, stavolta si è fermato agli ottavi di finale.

La faraonica campagna acquisti della scorsa estate, che ha portato in dote tra gli altri calciatori del calibro di Messi, Sergio Ramos e Donnarumma non è servita a nulla. Anzi, il talento argentino non sta ripetendo quanto di straordinario fatto a Barcellona, Ramos è alle prese con qualche problema di troppo ed anche Donnarumma si è ritrovato invischiato in una strana alternanza tra i pali con il portiere precedente Keylor Navas.

Se in campionato il PSG non dovrebbe avere problemi a trionfare, in Europa la corsa è stata interrotta da un Real Madrid strabordante che ha trovato in Karim Benzema l’uomo del match che, grazie alla sua tripletta, ha buttato fuori i parigini dalla coppa dalle grandi orecchie.

PSG, ancora niente Champions: il parere di Emery

Stagione fallimentare per Donnarumma e compagni? Di certo è stato fatto un “passo indietro”, come afferma sulle colonne de L’Equipe Unay Emery. L’ex tecnico del PSG, attualmente al Villarreal, ci va giù pesante. Poi però corregge il tiro e afferma che, nonostante l’evidente delusione ci sono margini per far bene.

“Il PSG ha fatto un passo indietro rispetto alla scorsa stagione.” ha dichiarato Emery. “Ma ho detto al presidente Al-Khelaifi che prima o poi riuscirà a vincerla la Champions League. Sono sulla buona strada, perché comunque stanno dimostrando continuità, ma soprattutto grandissima voglia di migliorarsi. Prima o poi la vinceranno.”