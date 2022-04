“Succederà durante i Mondiali”: Italia, Mancini esulta

La Serie A apre a una nuova possibilità durante la pausa prevista per i Mondiali, arriva perciò una buona notizia per Mancini

L’Italia non è riuscita, per la seconda edizione consecutiva, a qualificarsi ai Mondiali. Un’eliminazione dai playoff che ha pesato e pesa ancora davvero tanto. Da questo insuccesso, allora, Roberto Mancini ha deciso di ripartire e di rifondare un progetto. Ancora una volta.

I maggiori campionati europei, tra cui anche la Serie A, a novembre si fermeranno proprio per permettere alle gare dei Mondiali di essere svolte. I giocatori italiani, tuttavia, non saranno impegnati in esse con l’Italia, ma sembrerebbe essere in arrivo comunque una buona notizia per la Nazionale e per Roberto Mancini.

L’intenzione sarebbe, dunque, quella di sfruttare il momento di pausa del campionato per concedere al CT tempo prezioso. Tempo per lavorare con il gruppo azzurro e puntare ai prossimi obiettivi utili. La Serie A sarebbe, infatti, disposta a concedere anche i giocatori italiani.

Mondiali, Serie A disposta a concedere i giocatori italiani alla Nazionale per uno stage a novembre

Secondo quanto riferito sull’edizione odierna del ‘Corriere della Sera’, la Serie A sembrerebbe ora disposta a tendere la propria mano a Roberto Mancini e alla Nazionale Italiana. Sfruttando il periodo di novembre in cui si terranno gli impegni dei Mondiali, da cui l’Italia è rimasta esclusa.

Secondo quanto è stato appunto riferito: “La Serie A è disposta a concedere alla Nazionale i giocatori italiani. Potranno svolgere uno stage di una decina di giorni a novembre. Succederà durante il Mondiale che si disputerà senza azzurri. È questo un segnale di apertura che ha l’intento di cercare di aiutare Mancini nel suo lavoro di ricostruzione di un progetto”. “La Serie A tende la mano alla Nazionale: ‘Si allo stage a novembre'”, titola infatti il ‘Corriere della Sera’.