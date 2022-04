Roma, incubo Bodo Glimt: i giallorossi perdono di nuovo in Norvegia

Roma, Mourinho si ferma contro il Bodo Glimt. I giallorossi non trovano la vittoria: il triplice fischio decreta l’2-1 finale.

Bodo Glimt-Roma è appena finito. I giallorossi portano a casa un 2-1 che porta con sé più di qualche rimpianto. Passo falso dei giallorossi di José Mourinho che non riescono ad arrivare, ancora una volta, alla vittoria in Norvegia nella gara di andata dei quarti di finale di UEFA Conefrence Leguae 2021/2022.

Fari puntati, ora, sul prossimo impegno di campionato contro la Salernitana domenica 10 aprile alle ore 18.00. Il match di ritorno contro la squadra norvegese, invece, è fissato a giovedì 14 aprile alle ore 18.00.

Bodo Glimt-Roma, la sintesi del match

Dopo un buon avvio di gara, i capitolini riescono a sbloccare il match all’Aspmyra Stadion solo al minuto 43. Ad andare in rete è Pellegrini che sfrutta un assist provvidenziale di Mkhitaryan e da posizione defilata non lascia scampo ad Haikin.

Dopo i primi quarantacinque minuti di gioco, però, il match si complica e si mette in salita per la formazione di Mourinho. I giallorossi si fanno riprendere a poco meno di mezz’ora dal termine. Al minuto 56 il Bodo Glimt pareggia i conti grazie ad una rete messa a segno da Wembangomo. Koomson serve fuori area il compagno di squadra che conclude verso la porta di Rui Patricio. Il portiere capitolino, complice la deviazione di un compagno, non può far altro che raccogliere il pallone in fondo alla rete. A tempo quasi scaduto succede l’inaspettato. Al minuto 90 Pellegrino serve su calcio di punizione Vetlesen che, solo dinanzi a Rui Patricio, appoggia in rete, di testa, la palla che vale il 2-1 finale. Dopo novanta minuti di gioco più recupero il tabellone è una batosta per la Roma.