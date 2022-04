Tutto pronto per il fischio di inizio di Bodo Glimt-Roma, gara di andata dei quarti di finale di Conference League 2021/2022.

Manca sempre meno al fischio di inizio di Bodo Glimt-Roma, match di andata dei quarti di finale di UEFA Conference League 2021/2022. Alle ore 21.00, all’Aspmyra Stadion di Bodo, in Norvegia, la formazione di casa ospita ancora una volta i giallorossi di Josè Mourinho. Lo Special One ritorna nello stadio che gli fu fatale nella clamorosa batosta per 6-1. Le due squadre, infatti, si sono già affrontate durante la fase a gironi del torneo europeo. Reduce da ben dieci risultati utili consecutivi, la formazione capitolina è una squadra decisamente diversa da quella che affrontò i norvegesi ad ottobre.

Il match di ritorno è in programma il prossimo giovedì alle ore 21.00 allo stadio Olimpico di Roma. A dare il via alla gara sarà l’olandese Gozzubuyuk, coadiuvato dagli assistenti Van Zuilen e Balder. Il quarto uomo è, invece, Van der Eijk.

Bodo Glimt-Roma, le probabili formazioni

BODØ/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sampsted, Moe, Hoibraten, Wembangomo; Vetlesen, Hagen, Saltnes; Koomsom, Espejord, Pellegrino. Allenatore: Knutsen. A disposizione: Smits, Andersen, Kvile, Konradsen, Sery Larsen, Fet, Mugisha, Nordas, Boniface, Solbakken.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, S. Olivera, Zalewski; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. Allenatore: Mourinho. A disposizione: Fuzato, Boer, Maitland-Niles, Viña, Kumbulla, Diawara, Bove, Darboe, El Shaarawy, Carles Perez, Shomurodov, Felix.