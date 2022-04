Calciomercato Milan, che assist da Ancelotti: Maldini sogna in grande

Il Milan è sempre attento al calciomercato. Maldini, infatti, vuole sfruttare l’amicizia con Ancelotti per prendere un giocatore.

L’ultimo turno di campionato sembrava favorire, almeno sulla carta, il Milan che, invece, ha perso punti sia rispetto al Napoli che all’Inter. I rossoneri, infatti, hanno pareggiato in casa lunedì sera 0-0 contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic, mentre i partenopei e gli uomini di Inzaghi hanno sconfitto in trasferta, rispettivamente, l’Atalanta e la Juventus.

Il Milan ha un solo punto di vantaggio sul Napoli di Spalletti e quattro sull’Inter che, però, deve recuperare ancora la gara contro il Bologna. La squadra di Pioli è attesa ora da un altro difficile match, considerando che nella prossima giornata di campionato sfiderà in trasferta il Torino di Ivan Juric.

I granata, vedi il match contro l’Inter di qualche settimana fa, sono un osso duro da battere, però il Milan non può permettersi di perdere altri punti nella corsa Scudetto. L’ambiente rossonero non è solo concentrato sulle ‘questioni riguardanti il campionato’, ma anche a possibili occasioni da sfruttare in sede di calciomercato.

Milan, l’assist di Ancelotti: Maldini punta segue Marco Asensio

Come quanto riportato da ‘AS’, infatti, il Milan sta seguendo Marco Asensio del Real Madrid. Maldini e Massara avrebbero avviati già i contatti per portare in Italia la prossima stagione il calciatore, il cui contratto con i ‘Blancos’ scadrà nel 2023. Il club rossonero potrebbe sfruttare anche il Decreto Crescita per il pagamento dell’ingaggio (attualmente di 5 milioni di euro) dell’attaccante.

La trattativa tra il Milan ed il Real Madrid ancora deve cominciare, ma Maldini può sicuramente sfruttare il gran rapporto con la squadra spagnola, guidata da Carlo Ancelotti. Il club meneghino punta ad anticipare la folta concorrenza delle squadre della Premier League, in attesa che Marco Asensio si esprima sul suo futuro.