Milan, pioggia di milioni in arrivo: l’ufficialità spiazza i tifosi

Il Milan ha completato un’operazione importante a livello economico: l’accordo – già ufficiale – consentirà di avere grande stabilità

La crescita sportiva del Milan passa anche attraverso la crescita economica. Aumentare i ricavi consente di avere il muscolo economico necessario per attirare calciatori sempre più preziosi e questo la società rossonera lo sa bene. In questi anni, Paolo Maldini sta studiando e ricercando con molta intelligenza i calciatori da selezionare per i rossoneri. Il giusto mix e l’ottimo lavoro di Stefano Pioli ha permesso ai rossoneri di ritrovarsi al primo posto nel campionato di Serie A ad otto giornate dal termine.

La dirigenza milanista è già impegnata per rinforzare ancora la squadra in vista del prossimo anno e la notizia di oggi darà una grossa mano in questo senso dal momento che si prevede una pioggia di milioni per il Milan nelle prossime stagioni. Il motivo è la partnership che i rossoneri hanno appena ufficializzato.

Milan, nuovo sponsor: pubblicità sul kit d’allenamento, Konami fa ricchi i rossoneri

L’annuncio è arrivato nella giornata di oggi. Il Milan e la Konami, azienda giapponese, hanno stretto un accordo per la sponsorizzazione del kit d’allenamento della formazione rossonera. La casa giapponese impegnata nel mondo dei videogiochi sarà il primo official training wear partner dei rossoneri a partire dal primo luglio, vale a dire dall’inizio della prossima stagione.

Sul kit d’allenamento del Milan comparirà il marchio ‘eFootball’, ovvero il videogioco con cui ‘Konami’ da anni è coinvolta nel duopolio dei videogiochi con tema calcistico insieme alla serie ‘Fifa’. In precedenza conosciuto come ‘Pes’, il marchio del videogioco di casa ‘Konami’ campeggerà durante le sessioni d’allenamento nel centro sportivo di Milanello e prima di tutte le gare ufficiali, sia a livello nazionale sia a carattere internazionale, così come spiegato dal club milanista nella nota ufficiale.

Da pochi giorni, i rossoneri hanno posto fine alla propria partnership con ‘Ea Sports’ , l’antagonista del marchio giapponese. Per i milanisti si prospettano importanti ricavi dall’operazione. Secondo quanto ha potuto sapere ‘Calcio e Finanza’, infatti, l’accordo con Konami per la sponsorizzazione dei kit d’allenamento consentirà di guadagnare una cifra fra 7 e 8 milioni di euro all’anno. La sinergia avrà durata pluriennale, dovrebbe svilupparsi in sei stagioni. Il Milan, dunque, dovrebbe guadagnare una cifra fra 42 e 48 milioni di euro. Un gruzzoletto che può contribuire a dare solidità economica al progetto e fare felice Paolo Maldini e i tifosi.